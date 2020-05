Klientske centrum úradu v B. Bystrici opäť sprístupnia verejnosti

Banská Bystrica 9. mája (TASR) – Opatrenia súvisiace s ochorením COVID-19 sa už uvoľňujú, a preto aj mesto Banská Bystrica pristupuje k postupnému otváraniu úradu pre verejnosť. Za dodržania všetkých hygienických opatrení od pondelka (11. 5.) otvorí pokladnicu a podateľňu klientskeho centra. TASR o tom informovala hovorkyňa banskobystrického primátora Zdenka Marhefková.



"Fungovať bude v obmedzenom režime od pondelka do štvrtka, v čase od 8.00 do 13.00 hod. Vstup do priestorov úradu a klientskeho centra bude možný len po dodržaní všetkých hygienických opatrení, teda prekrytie horných dýchacích ciest ochranným rúškom, prípadne inou alternatívou, dezinfekcia rúk či dodržanie dvojmetrových rozstupov," zdôraznila hovorkyňa.



Magistrát žiada obyvateľov o disciplinovanosť a trpezlivosť. V prípade potreby im zamestnanci úradu naďalej poskytnú všetky potrebné informácie e-mailom alebo telefonicky. Odporúča, aby uprednostnili platbu za komunálny odpad a dane bezhotovostným spôsobom, vyhnú sa tak čakaniu v radoch.