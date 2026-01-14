< sekcia Regióny
Klientske centrum v Hlohovci bude fungovať v obmedzenom režime
Vo štvrtok a piatok bude klientske centrum poskytovať služby len do 12.00 h. Rezort sa verejnosti za prípadné komplikácie ospravedlňuje a žiada o pochopenie a trpezlivosť.
Autor TASR
Hlohovec 14. januára (TASR) - Klientske centrum Okresného úradu v Hlohovci bude vo štvrtok (15. 1.) a v piatok (16. 1.) fungovať v obmedzenom režime. Dôvodom je odstraňovanie rozsiahlej havárie na vodovodnom potrubí, ktoré zásobuje budovu okresného úradu. TASR o tom informovali z odboru komunikácie Ministerstva vnútra SR.
V stredu je činnosť klientskeho centra zabezpečená štandardne do 17.00 h, avšak s nižším počtom otvorených klientskych pracovísk. Vo štvrtok a piatok bude klientske centrum poskytovať služby len do 12.00 h. Rezort sa verejnosti za prípadné komplikácie ospravedlňuje a žiada o pochopenie a trpezlivosť.
V stredu je činnosť klientskeho centra zabezpečená štandardne do 17.00 h, avšak s nižším počtom otvorených klientskych pracovísk. Vo štvrtok a piatok bude klientske centrum poskytovať služby len do 12.00 h. Rezort sa verejnosti za prípadné komplikácie ospravedlňuje a žiada o pochopenie a trpezlivosť.