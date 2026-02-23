< sekcia Regióny
Klientske centrum v Liptovskom Mikuláši spustilo testovaciu prevádzku
Ako TASR informovali z odboru strategickej komunikácie Ministerstva vnútra (MV) SR, je to už 69. klientske centrum na Slovensku a siedme v Žilinskom kraji.
Autor TASR
Liptovský Mikuláš 23. februára (TASR) - Nové klientske centrum Okresného úradu (OÚ) v Liptovskom Mikuláši na Štúrovej ulici 1793/19 od pondelka spustilo testovaciu prevádzku. Obyvatelia okresu Liptovský Mikuláš nájdu na novej adrese viacero pracovísk tamojšieho OÚ. Ako TASR informovali z odboru strategickej komunikácie Ministerstva vnútra (MV) SR, je to už 69. klientske centrum na Slovensku a siedme v Žilinskom kraji.
„V nových moderných priestoroch nájdu občania kontaktné pracoviská všeobecnej vnútornej správy, živnostenského podnikania, cestnej dopravy a pozemných komunikácií, krízového riadenia, ako aj organizačný odbor, ktoré predtým poskytovali služby na adrese Námestie osloboditeľov. Rovnako pracovisko agendy pozemkov a lesov, pôvodne fungujúce na Kollárovej ulici,“ spresnili z rezortu vnútra.
Do klientskeho centra na Štúrovej ulici sa v priebehu budúceho týždňa presťahuje aj pracovisko agendy životného prostredia z Vrbickej ulice, oddelenie dokladov Policajného zboru zo Školskej ulice a oddelenie evidencie vozidiel Okresného dopravného inšpektorátu Liptovský Mikuláš z Komenského ulice.
