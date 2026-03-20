Klientske centrum v Michalovciach sa sťahuje
Katastrálny odbor nebude poskytovať služby 23. marca.
Autor TASR
Michalovce 20. marca (TASR) - Ministerstvo vnútra (MV) SR pripravuje otvorenie klientskeho centra Okresného úradu (OÚ) v Michalovciach v nových priestoroch na Námestí slobody 3 v budove bývalej banky. V súvislosti so sťahovaním jednotlivých pracovísk budú niektoré úrady počas budúceho týždňa dočasne nedostupné. Ako TASR informoval hovorca MV Matej Neumann, klientske centrum otvoria koncom marca.
Katastrálny odbor nebude poskytovať služby 23. marca. Pozemkový a lesný odbor bude zatvorený 23. a 24. marca. Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, odbor živnostenského podnikania a odbor starostlivosti o životné prostredie nebudú poskytovať služby od 23. marca do 25. marca. Okresný dopravný inšpektorát a oddelenie dokladov Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Michalovciach - budú z dôvodu sťahovania zatvorené od 25. marca do 27. marca. „Počas ich krátkodobej nedostupnosti ministerstvo vnútra odporúča verejnosti využiť služby pracovísk napríklad v Sobranciach či Trebišove,“ dodal hovorca.
Kataster bude v nových priestoroch verejnosti k dispozícii od 24. marca, pozemkový a lesný odbor od 25. marca, odbory cestnej dopravy, živnostenského podnikania a starostlivosti o životné prostredie od 26. marca. Policajné pracoviská evidencie vozidiel a dokladov začnú v novom klientskom centre pôsobiť od pondelka 30. marca, ktorý je zároveň termínom spustenia klientskeho centra Michalovce do testovacej prevádzky.
