Klientske centrum v Považskej Bystrici bude v piatok zatvorené

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

Zatvorené bude klientske centrum vrátane okresného dopravného inšpektorátu a evidencie dokladov a tiež pracoviská odborov okresného úradu.

Autor TASR
Považská Bystrica 4. septembra (TASR) - Klientske centrum Okresného úradu Považská Bystrica nebude v piatok (5. 9.) poskytovať služby. Dôvodom je prerušenie distribúcie elektrickej energie v budove. Informoval o tom tlačový odbor kancelárie ministra vnútra.

Zatvorené bude klientske centrum vrátane okresného dopravného inšpektorátu a evidencie dokladov a tiež pracoviská odborov okresného úradu. Fungovať bude len katastrálny odbor sídliaci na inej adrese. Ospravedlňujeme sa za prípadné spôsobené komplikácie,“ doplnil tlačový odbor.
