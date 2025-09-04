< sekcia Regióny
Klientske centrum v Považskej Bystrici bude v piatok zatvorené
Zatvorené bude klientske centrum vrátane okresného dopravného inšpektorátu a evidencie dokladov a tiež pracoviská odborov okresného úradu.
Autor TASR
Považská Bystrica 4. septembra (TASR) - Klientske centrum Okresného úradu Považská Bystrica nebude v piatok (5. 9.) poskytovať služby. Dôvodom je prerušenie distribúcie elektrickej energie v budove. Informoval o tom tlačový odbor kancelárie ministra vnútra.
„Zatvorené bude klientske centrum vrátane okresného dopravného inšpektorátu a evidencie dokladov a tiež pracoviská odborov okresného úradu. Fungovať bude len katastrálny odbor sídliaci na inej adrese. Ospravedlňujeme sa za prípadné spôsobené komplikácie,“ doplnil tlačový odbor.
