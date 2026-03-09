< sekcia Regióny
Klientske centrum v Trnave bude poskytovať služby v obmedzenom režime
Počas utorka budú dostupné len služba rezervácií a výdaj zrýchlených dokladov.
Autor TASR
Trnava 9. marca (TASR) - Klientske centrum Okresného úradu (OÚ) Trnava na Kollárovej ulici bude v utorok (10. 3.) poskytovať služby v obmedzenom režime. Dôvodom je plánované prerušenie distribúcie vody v priestoroch centra. TASR o tom informovali z tlačového oddelenia Ministerstva vnútra SR.
Prerušenie vody je naplánované v čase od 8.00 do 15.00 h. Počas utorka budú dostupné len služba rezervácií a výdaj zrýchlených dokladov.
