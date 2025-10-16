< sekcia Regióny
Klientske centrum vo Veľkých Kapušanoch má skončiť
Ministerstvo vnútra k rozhodnutiu uviedlo, že v rámci konsolidačných opatrení vyhodnocuje účelnosť a hospodárnosť svojich jednotlivých prevádzok.
Veľké Kapušany 16. októbra (TASR) - Mesto Veľké Kapušany sa nestotožňuje s plánovaným zrušením klientskeho centra. Pracovisko, ktoré zabezpečuje agendu občianskych preukazov a cestovných pasov, má byť zrušené od novembra. Ako uviedol zástupca primátora Ferenc Boczán, mesto podniká kroky na zachovanie jeho fungovania. Ministerstvo vnútra tvrdí, že jeho prevádzka je dlhodobo neefektívna.
„Klientske centrum je pre našich občanov aj obyvateľov regiónu nevyhnutné. Vybavuje desiatky žiadostí, ktoré by inak znamenali komplikované cesty do iných miest. Na strane občanov máme nielen dáta, ale aj zdravý rozum, a ten hovorí jasne: takéto pracovisko tu jednoducho potrebujeme,“ uviedol Boczán. Samospráva ešte v auguste požiadala Okresné riaditeľstvo Policajného zboru (OR PZ) v Michalovciach o predĺženie otváracích hodín pracoviska na základe podnetu mestského zastupiteľstva. Poslanci argumentovali tým, že služby centra nevyužívajú len obyvatelia mesta, ale aj ľudia zo širšieho regiónu Medzibodrožia. Zámerom bolo umožniť občanom vybavovanie dokladov aj mimo súčasných úradných hodín, ktoré boli stanovené na každý štvrtok od 8.00 do 14.00. Uviedli, že každý štvrtok tam vybavili približne 100 klientov, v čase sezóny až 200.
Ministerstvo vnútra k rozhodnutiu uviedlo, že v rámci konsolidačných opatrení vyhodnocuje účelnosť a hospodárnosť svojich jednotlivých prevádzok. Na základe vykonaných analýz označilo prevádzku vysunutého pracoviska oddelenia dokladov vo Veľkých Kapušanoch za dlhodobo neefektívnu.
Pracovisko nemalo stálych zamestnancov, boli tam vysielaní pracovníci oddelenia dokladov z Michaloviec. „Pracovisko taktiež nebolo kompletne vybavené, malo zastaralú a poruchovú techniku, ktorej servis je problematický. V mnohých prípadoch preto najmä pri odbere biometrie museli občania aj tak cestovať do Michaloviec či Trebišova,“ uviedol hovorca MV Matej Neumann. Ako ďalšie dôvody rezort uviedol nevyhovujúce podmienky na ochranu osobných údajov, hlučné pracovné prostredie, absenciu vyvolávacieho systému, čo podľa neho spôsobovalo konfliktné situácie, ako aj jazykovú bariéru pri komunikácii s maďarsky hovoriacimi klientmi.
„Výkon práce zamestnancov OR PZ Michalovce na vysunutom pracovisku vo Veľkých Kapušanoch spôsoboval problémy pri plynulom spracúvaní agendy na domácom pracovisku. Počet vykonaných úkonov v porovnaní s nákladmi na chod pracoviska neodôvodňuje zachovanie jeho činnosti,“ dodal hovorca.
Občania budú po novom musieť cestovať za vybavením dokladov do Michaloviec alebo do Trebišova, ktoré sú vzdialené približne 30 kilometrov. Ministerstvo vnútra zároveň upozorňuje, že o občiansky preukaz, pas či vodičský preukaz možno požiadať na ktoromkoľvek oddelení dokladov na Slovensku.
