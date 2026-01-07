Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 7. január 2026Meniny má Bohuslava
< sekcia Regióny

Klientske centrum vo Zvolene nebude vo štvrtok poskytovať služby

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk/Adriána Pagáčová

Dôvodom je odstávka elektrickej energie.

Autor TASR
Zvolen 7. januára (TASR) - Klientske centrum Okresného úradu vo Zvolene nebude vo štvrtok (8. 1.) poskytovať služby. TASR o tom v stredu informovali z Ministerstva vnútra (MV) SR.

Dôvodom je odstávka elektrickej energie. Za prípadné spôsobené nepríjemnosti sa MV ospravedlňuje.
.

Neprehliadnite

KOMENTÁR J. HRABKA: Výnimočná správa

OBRAZOM: Legendárny hokejista Jozef Golonka oslavuje 88. narodeniny

Svitko po nehode v 3. etape odstúpil z pretekov pre zranenie

Prezident si želá, aby bol rok 2026 rokom pokoja, mieru a prosperity