< sekcia Regióny
Klientske centrum vo Zvolene nebude vo štvrtok poskytovať služby
Dôvodom je odstávka elektrickej energie.
Autor TASR
Zvolen 7. januára (TASR) - Klientske centrum Okresného úradu vo Zvolene nebude vo štvrtok (8. 1.) poskytovať služby. TASR o tom v stredu informovali z Ministerstva vnútra (MV) SR.
Dôvodom je odstávka elektrickej energie. Za prípadné spôsobené nepríjemnosti sa MV ospravedlňuje.
Dôvodom je odstávka elektrickej energie. Za prípadné spôsobené nepríjemnosti sa MV ospravedlňuje.