KlimaPark Kysak za rok fungovania navštívilo takmer 9000 ľudí

Kysak 19. júna (TASR) - KlimaPark Kysak, prvé audiovizuálne environmentálne centrum v Košickom kraji, za rok fungovania navštívilo takmer 9000 školákov, ako aj dospelých účastníkov vzdelávaní. Nachádza sa v areáli školy v prírode Košického samosprávneho kraja a je určený pre všetkých, ktorí sa chcú dozvedieť všetko podstatné o ochrane životného prostredia aj o vplyvoch, ktoré ho ohrozujú. TASR o tom informovala hovorkyňa predsedu Košického samosprávneho kraja (KSK) Katarína Strojná.



„Za jeden rok sa v župnom envirocentre vystriedali všetky vekové kategórie zvedavých východniarov, ktoré počítame v tisíckach. Odzrkadľuje to význam nášho zámeru mať v kraji miesto, kde sa ľudia učia, ako pristupovať ku klimatickým výzvam a následkom. Riziká záplav, klčovania lesov aj sila prírody - ak sa o ňu nebudeme starať, sú len zlomkom toho, čo sa dá v Kysaku vyskúšať,“ povedal predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.



Prvé výročie podľa neho prinesie ďalšiu novinku, ktorou je Kysacký prírodný chodník poznania. „V areáli vyrastie šesť stanovíšť s originálnymi názvami - Poflakovadlo, Cváladlo, Vtákobidlo, Informovadlo, Kukadlo a Zaplavovadlo. Pomocou filtrov si návštevníci vyskúšajú napríklad pohľad na svet očami koňa, s mŕtvym uhlom priamo pred nosom alebo zblízka uvidia meniacu sa hladinu oceánov posledných rokov,“ priblížil Trnka.



Náučný chodník je projekt, ktorý vypracovali ako semestrálnu prácu študenti Katedry dizajnu na Fakulte umení Technickej univerzity v Košiciach spolu s odborníkmi. Trasa jednotlivými časťami ponúkne originálne riešenia so zreteľom na minimalizáciu environmentálnych dopadov. S realizáciou sa začne v lete a na jeseň sa projekt uvedie do praxe formou komentovaných prehliadok. Práce by mali byť ukončené do konca kalendárneho roka. Už teraz je k dispozícii návrh v podobe makety, podľa ktorého sa bude postupovať pri tvorbe jednotlivých stanovíšť v areáli školy v prírode. KSK ho v budúcnosti plánuje doplniť o pumptrack. Okrem športových aktivít prispeje k usmerneniu povrchovej vody, čím sa podľa Strojnej opäť podporí a zvýrazní environmentálna funkcia celého objektu.



Návštevníci krajského envirocentra si od stredy (18. 6.) môžu vyskúšať modernú interaktívnu výučbu v štyroch miestnostiach so 4D kinom, veľkoplošnou LED stenou a realistickými simuláciami plavby po rozbúrenej rieke. Budova má zelenú strechu s výmerou 140 štvorcových metrov, využíva dažďovú vodu a bola zrekonštruovaná s dôrazom na udržateľnosť. Rezervovať termín návštevy je možné prostredníctvom formulára na webstránke KlimaParku.



Výstavbu KlimaParku Kysak realizoval kraj z Kohézneho fondu, z ktorého získal 1.880.000 eur, ďalších približne 200.000 eur spolufinancoval zo svojho rozpočtu.