Klimatické zmeny zvyšujú v Nitre náklady mesta na údržbu zelene

Nitra 15. augusta (TASR) – Vlny horúčav v lete a mierne zimy bez mrazivých dní, ale aj prívalové dažde a nárazový vietor až veterné smršte sú v posledných rokoch najviditeľnejšími príznakmi zmeny klímy v Nitre. Hovorca mesta Tomáš Holúbek upozornil, že hoci je celkový úhrn zrážok už roky viac-menej rovnaký, v poslednom období dopadajú nárazovo a vo veľkých dávkach a po nich nasleduje niekoľko týždňov sucha.



Podľa hovorcu sa zrážky nestihnú infiltrovať do prostredia, dažďová voda stečie do kanalizácie, a potom je chronické sucho. "To vyvoláva zvýšené nároky na zalievanie, čo sa prejavuje zvýšenými nákladmi na údržbu zelene, premieta sa to do množstva odpracovaných hodín, do minutej vody a pohonných látok a rastú aj náklady na výsadbu novej zelene," zhodnotil vplyv klimatických zmien na rozpočet mesta.



Samospráva zrealizovala viacero vodozádržných opatrení, ďalšie sú v štádiu príprav. Po celom meste pribudla rozsiahla výsadba novej zelene a stromov. "Aktuálne máme podpísané zmluvy na zeleň v meste v celkovej hodnote vyše 7 miliónov eur," skonštatoval hovorca, podľa ktorého magistrát zabezpečuje ročne výsadbu zhruba 200 stromov, ďalšie výrazne ošetruje. Dôležitým prvkom je aj výmena povrchov na verejných priestranstvách a parkoviskách za také, ktoré udržia vodu v priestore a po ktorých voda nestečie rovno do kanalizácie.



Jedným z dôležitých opatrení je distribúcia mobilnej zelene na miesta najmä v centre mesta, kde nie je možné vysadiť stromy ani kríky pre existujúcu zástavbu alebo siete. "Len do centra mesta pribudne do niekoľkých dní 17 veľkoobjemových a 20 menších kontajnerov," informoval Holúbek. Milióny eur získalo mesto na rozsiahle revitalizácie mestských parkov, ako sú Starý park, Nový park, Borina, Brezový háj.



V štádiu príprav je revitalizácia troch mestských fontán a zelená strecha na budove radnice. "Na projektové dokumentácie na revitalizáciu troch fontán sme dali 29.400 eur, všetky tri budú hotové na jeseň. Následne budeme riešiť získanie peňazí na ich realizáciu, pokúsime sa zapojiť do takých výziev, z ktorých sa budú dať preplatiť aj už vynaložené projekčné peniaze," informoval Holúbek.