Bratislava 8. júna (TASR) - Klimatický pakt má na Slovensku 14 ambasádorov, ktorí podporujú ostatných ľudí, aby podnikli praktické kroky na zníženie svojej uhlíkovej stopy a motivujú ich k účasti na riešení klimatických problémov. "Európsky klimatický pakt sa snaží osloviť úplne každého," vysvetlil vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Vladimír Šucha.



Európsky klimatický pakt je súčasťou Európskej zelenej dohody, projektu Európskej komisie, ktorý pomáha dosiahnuť cieľ stať sa do roku 2050 prvým klimaticky neutrálnym kontinentom na svete. "Je to hnutie rôznych ľudí s rôznymi záujmami, ktorých však spája rovnaká túžba vybudovať udržateľnejšiu Európu pre nás všetkých," ozrejmil Šucha. V súvislosti s ním sa jeho ambasádori snažia vzdelávať a ovplyvňovať komunitu.



"Prinášam rôznorodé zelené témy zamerané na trvalo udržateľný rozvoj, riešenia klimatickej zmeny a cez praktické aktivity sa ich snažím sprostredkovať aj deťom," uviedla ambasádorka a učiteľka Daniela Hrončová. Ako upozornila ďalšia ambasádorka Simona Hlaváčová, klimatická kríza je tu, ale najťažšie je zmeniť myslenie ľudí. Chce byť preto vzorom, založila prvé komunitné reuse centrum na Slovensku.



Ekologický príklad chcú dávať nielen jednotlivci, ale aj inštitúcie. Napríklad Slovenské banské múzeum v Banskej Štiavnici sa snaží motivovať návštevníkov, aby nechali auto doma a prišli verejnou dopravou. "Alebo keď prídu autom, aby ho odparkovali na niektorom zo záchytných parkovísk," uviedla riaditeľka múzea Zuzana Denková.



Medzi aktivity ambasádorov okrem iného patrila aj iniciatíva Klíma ťa potrebuje, pod ktorú sa podpísalo cez 120.000 ľudí. Petíciou žiadali vyhlásenie stavu klimatickej núdze a dosiahnutiu uhlíkovej neutrality do roku 2050.