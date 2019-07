Klinger v Banskej Štiavnici ožije na dobových fotografiách

Na Klingeri prežili svoje letné prázdniny i dovolenky viaceré generácie obyvateľov mesta.

Bratislava 7. júla (TASR) - Kultúrno-spoločenský a športový život na prírodnom kúpalisku Klinger v Banskej Štiavnici od roku 1940 do roku 1970 predstaví výstava, ktorú otvoria v pondelok (8. 7.) na Námestí svätej Trojice. Výstava je súčasťou projektu Banská Štiavnica - Mesto kultúry 2019. Informoval o tom vedúci oddelenia kultúry, športu a mediálnej komunikácie mesta Rastislav Marko.



Klinger bol nielen centrom športového plaveckého života, ale aj centrom kultúrno-spoločenského diania v Banskej Štiavnici. Na Klingeri prežili svoje letné prázdniny i dovolenky viaceré generácie obyvateľov mesta. Každú nedeľu sa tam konali plavecké preteky, vodnopólové zápasy, súťaže v skokoch do vody, vystúpenie krasoplavkýň, a to všetko za početného záujmu divákov, obyvateľov Banskej Štiavnice. "Raz v roku sa uskutočnila aj vychýrená Benátska noc, keď na jazere plávali pramice osvetlené lampiónmi, konala sa tanečná zábava pri živej hudbe, ktorá vyvrcholila atraktívnym ohňostrojom," priblížil Marko.



Projekt je postavený nielen na samotnej expozícii, ale aj na aktivizácii obyvateľov mesta. "Preto jeho súčasťou bude aj beseda s verejnosťou, pamätníkmi a seriál o už nežijúcich osobách, legendách klingerského športového diania v Štiavnických novinách. Ide o úžasných ľudí, ktorí v minulosti preslávili Banskú Štiavnicu a na ktorých sa niekedy neprávom zabúda, zaslúžia si aspoň takúto spomienku," dodal Marko.



Výstava potrvá do konca júla.