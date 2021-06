Klingerka prinesie nový park do Ružinova

O JTRE:

Spoločnosť pôsobí na trhu nehnuteľností od roku 1996. Vďaka rozsahu a kvalite realizovaných projektov patrí medzi lídrov v oblasti realitného developmentu na Slovensku. Realizuje kancelárske, rezidenčné, hotelové, priemyselné, obchodné a polyfunkčné projekty, pričom ako jediný developer buduje celé mestské štvrte na území Bratislavy. Najvýznamnejšou súčasnou realizáciou je nábrežná štvrť Eurovea City s rozšírením obľúbeného nákupného centra a prvým slovenským mrakodrapom Eurovea Tower. K zrealizovaným projektom patria najvyššie obytné veže na Slovensku Panorama Towers, mestské štvrte River Park a Zuckermandel pod Bratislavským hradom, rezidenčné projekty Fuxova, Karloveské rameno, Zelené terasy Devín, administratívny komplex Westend, budovy Pribinova 19 či Landererova 12. Vo výstavbe je aj projekt Klingerka s bývaním a kanceláriami a rozšírenie nákupného centra Eperia v Prešove. V Londýne JTRE realizuje svoj prvý projekt Triptych Bankside.

Bratislava 24. júna (OTS) - Developer projektu J&T Real Estate (JTRE) tak naplní prísľub obyvateľom novej dominanty bratislavského downtownu, že v čase sťahovania do nového domova budú mať pod oknami aj rozľahlú zelenú športovo-relaxačnú zónu.Nový park sa bude rozprestierať od parkoviska pri obytnej veži až k zástavbe rodinných domov. Prirodzene sa stane epicentrom socializácie pôvodných aj nových obyvateľov lokality na hraniciach Ružinova so Starým Mestom, ponúkne im kvalitný verejný priestor a miesto na oddych aj šport.vyratúva benefity, výkonný riaditeľ JTRE.Park navrhol skúsený tím architektonického štúdia GFI. Autori celého projektu Klingerka spolupracovali s oceňovanými dizajnérmi zo spoločnosti mmcité, ktorej produkty získali Českú cenu za architektúru 2020. Pri skladbe funkčných a dizajnových prvkov sa sústredili najmä na požiadavky a potreby pestrej komunity, ktorá ho bude využívať.vysvetľuje, projektový manažér Klingerky.Požiadavky na verejné priestory, v ktorých si moderný mestský človek kompenzuje zvyčajne sedavé zamestnanie pri počítači pohybom vonku a stretnutiami s priateľmi, ešte zdôraznila pandémia. Ľudia počas karantény vyhľadávali možnosti oddychu a pohybu. „hovorí predseda predstavenstva mmcitéDetské ihrisko na ploche 380 štvorcových metrov situované uprostred parku bude pozostávať z dvoch častí. Jedna bude vybavená prvkami napodobňujúcimi pavúčie siete a druhej časti budú dominovať hojdačky, prevažovačky, pieskovisko aj zábavný hrad so šmykľavkou, lezeckými stenami a lanovým mostom. Dopadové plochy budú z mäkkého a bezpečného liateho gumového granulátu EPDM. Na zelenej ploche okolo ihriska s výmerou 470 štvorcových metrov budú hustejšie osadené pohodlné lavičky pre rodičov či starých rodičov. Ihrisko pre loptové hry a workoutové ihrisko osadili architekti na roh Súkenníckej a Valchárskej ulice.Lavičky a ďalší mobiliár bude okrem praktickej funkcie plniť aj úlohu krajinných prvkov a vyvolávať pozitívne emócie.“ myslí si hlavný dizajnér mmcitéKlingerka prináša nový život s dôrazom na kvalitu prevedenia, prepracované dispozície a živý parter. Je navrhnutá ako koncept dvoch šošovkovitých budov – bytovej veže a administratívneho objektu – prepojených polozapusteným parkovacím domom so zelenou strechou. Architektonické štúdio GFI osadilo rezidenčnú vežu s 35 poschodiami na východnú stranu pozemku, čím zabezpečilo budúcim vlastníkom nezabudnuteľné výhľady. Kancelárska budova s príjemnými 11 podlažiami vytvára plynulý prechod k existujúcej zástavbe rodinných domov pôvodnej Klingerovej kolónie. Doteraz zrealizovaná časť projektu, spolu s ďalšími nedávno predstavenými etapami, výrazne dotvorí panorámu hlavného mesta. Jednotlivé objekty vytvoria klesajúcu líniovú zástavbu pozdĺž Košickej ulice s výškovou dominantou v nároží od Prístavnej. Verejné zelené vnútrobloky s pavilónmi sa citlivo napoja na Klingerovu kolóniu. Obyvateľom a návštevníkom ponúknu príjemné a bezpečné komunitné prostredie oddelené od dopravného ruchu Košickej ulice, s dostatkom aktivít pre deti. Koncept kladie dôraz na kvalitný verejný priestor z pohľadu obyvateľa aj z pohľadu tvorby mesta. Objekty sú odsadené od Košickej ulice tak, aby vytvorili priestor pre uličný rad stromov potrebných pre tienenie. Samozrejmosťou je voľný koridor pre budúcu trasu električky na pozemkoch projektu, ktorý vytvára priestorovú rezervu pre nosný dopravný systém.