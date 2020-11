Klingerka sa stala najvyššou bytovou stavbou na Slovensku

Rezidenčná budova KLINGERKA:

115 metrov je výška budovy

36 nadzemných podlaží

380 dvoj- až štvorizbových bytov

376 balkónov

5 výťahov

663 schodov má schodisko z garáže na 35. poschodie

678 parkovacích stojísk

425 m2 obchodnej plochy

6 300 m2 zelene (park + zelená strecha garážového domu)

2022 rok dokončenia



Stavba:

169 pilót

2 832 ton výstuže

19 152 m3 objem betónu

1,5 – 2 m je hrúbka základovej dosky

16 800 m2 celková plocha fasády

7 032 m2 celková plocha okien

300 km rôznych typov elektrických káblov

Bratislava 19. novembra (OTS) - Hrubá stavba ďalšieho mimoriadneho projektu developera J&T REAL ESTATE (JTRE) sa už po dvadsiatich mesiacoch dostala na najvyšší bod a so 115 metrami sa tak oficiálne stala najvyššou rezidenčnou stavbou Slovenska. O bývanie v KLINGERKE, ktorá je okrem výšky výnimočná aj použitými inováciami, prejavila verejnosť záujem už od jej predstavenia a v súčasnosti sa dopredávajú posledné byty.Dosiahnutie prvenstva oslávila KLINGERKA tradičným spôsobom, osadením trochu netradičnej glajchy na najvyššom bode budovy, ktorá je malou oslavou dosiahnutia plnej výšky veže. Úctyhodných 36 nadzemných podlaží rástlo rýchlosťou jedno podlažie za 10 dní, čo je pri takejto mohutnej stavbe náročné nielen na manažment celého procesu, ale aj na dodávku materiálov a použité technológie.Glajcha KLINGERKY, rovnako ako fasáda, je odkazom na históriu územia, ktorému dominovala továreň na výrobu juty. Takmer dvojmetrovú „špulku“ (cievka na nite) so zapichnutou ihlou zdvíhal na strechu žeriav viac ako 10 minút. Z ucha ihly viali rôznofarebné stuhy s menami dodávateľov, ktorí sa na hrubej stavbe aktuálne najvyššej rezidenčnej veže na Slovensku podieľali.Konštrukciu najvyššej obytnej budovy dokončil generálny dodávateľ STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o. v ľahkom predstihu i napriek tomu, že vzhľadom k technickým požiadavkám a konštrukčným nárokom je KLINGERKA v mnohých ohľadoch jedinečná. „,“ vysvetľuje výkonný riaditeľ JTRENajviditeľnejším unikátom je „levitujúce lešenie“, ktoré akoby sa vznášalo vo vrchnej časti budovy. „,“ opisuje, projektový manažér JTRE. Z tohto dôvodu Marek Rura, profesijný špecialista JTRE na obvodové plášte budov, spolu s dodávateľom lešenia, spoločnosťou PERI spol. s r.o., a dodávateľom fasády H & O Construktion, navrhli neobvyklé riešenie na zavesených lávkach, ktoré sú kotvené do bodov šplhacieho debnenia. Tento inovatívny postup testovaný na KLINGERKE je vôbec po prvýkrát použitý na území Slovenska. Nesporným benefitom „levitujúceho lešenia“ je možnosť úpravy spevnených plôch a bezprostredného okolia budovy, čo pri použití štandardného postupu možné nie je. K ďalším inováciám patrí oceľovo-hliníkový systém preskleného zábradlia balkónov či vetracia klapka s vysokou odolnosťou voči vetrom hnanému dažďu vybavená samoregulačným uzatváracím mechanizmom zaručujúca pohodu v interiéri.KLINGERKA prinesie už čoskoro na niekdajší brownfield nový život s dôrazom na kvalitu prevedenia, prepracované dispozície, živý partner a rozsiahly park. Je navrhnutá ako koncept dvoch šošovkovitých budov – bytovej veže a administratívneho objektu – prepojených nadzemným parkovacím domom. Pokrývať ho bude zelená strecha, ktorá spolu s rozsiahlym parkom ako stvoreným na prechádzky, hry s deťmi aj stretnutia s priateľmi, skvalitní mestské prostredie. Komplexnosť centrálneho priestoru doplní moderná občianska vybavenosť v parteri.Architektonické štúdio GFI osadilo rezidenčnú vežu s 36 podlažiami na východnú stranu pozemku, čím zabezpečilo budúcim vlastníkom nezabudnuteľné výhľady. Kancelárska budova s príjemnými 11 podlažiami vytvára plynulý prechod k existujúcej zástavbe rodinných domov pôvodnej Klingerovej kolónie, od ktorej ju oddeľuje už spomínaný park v severnej časti pozemku Klingerky.Doteraz zrealizovaná časť projektu spolu s ďalšími nedávno predstavenými etapami výrazne dotvorí panorámu hlavného mesta. Dominantná bude z viacerých pohľadov, nakoľko v pokračovaní Klingerky sa počíta s klesajúcou líniovou zástavbou pozdĺž Košickej ulice, ktorá nechá túto vo všetkých smeroch unikátnu rezidenčnú stavbu vyniknúť.