Klinika maxilofaciálnej chirurgie v B. Bystrici urobila 400. operáciu
Autor TASR
Banská Bystrica 21. mája (TASR) - Tím Kliniky maxilofaciálnej chirurgie SZU vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici v týchto dňoch dosiahol hranicu 400 mikrovaskulárnych rekonštrukčných operácií pri liečbe nádorov hlavy a krku. Ide o vysoko špecializované výkony, ktoré pacientom prinášajú nielen šancu na vyliečenie, ale i návrat k plnohodnotnému životu. TASR o tom vo štvrtok informovala hovorkyňa nemocnice Ružena Maťašeje.
Jubilejnou 400. operáciou bol náročný zákrok u 52-ročného pacienta s nádorom hornej čeľuste zasahujúcim po očnicu. Chirurgický tím odstránil nádor a zároveň pacientovi zachoval oko, čo je z pohľadu kvality života mimoriadne dôležité. Súčasťou výkonu bola rekonštrukcia rozsiahleho kostného defektu pomocou kostného laloku odobratého z bedrovej kosti spolu s cievnym zásobením.
„To je podstata mikrovaskulárnej rekonštrukcie. Neprenášame iba kosť, ale živé tkanivo s vlastným cievnym zásobením. Vďaka tomu má transplantované tkanivo šancu prežiť a prihojiť sa aj v náročnom prostredí ústnej dutiny a prínosových dutín, kde je vysoké riziko infekcie,“ vysvetlil prednosta kliniky maxilofaciálnej chirurgie Adam Stebel.
Tieto operácie patria medzi najnáročnejšie výkony v oblasti chirurgie hlavy a krku. Trvajú často osem až desať hodín. Vykonávajú ich dva tímy maxilofaciálnych chirurgov súčasne. Jeden tím odstraňuje nádor a druhý pripravuje rekonštrukčný lalok. Následne chirurgovia pod operačným mikroskopom zošívajú drobné cievy, aby obnovili krvný obeh v prenesenom tkanive. Cieľom liečby nie je iba odstránenie nádoru. Klinika sa snaží pacientom zabezpečiť aj čo najvyššiu kvalitu života po operácii vrátane možnosti budúcej zubnej rehabilitácie pomocou dentálnych implantátov, na ktoré sa upevní zubná protéza.
Podľa prednostu je úspech programu výsledkom skúseného multidisciplinárneho tímu a zázemia Rooseveltovej nemocnice.
„Podarilo sa nám dostať vysoko špecializovanú chirurgiu do každodennej praxe. Je to výsledok práce celého tímu chirurgov, anestéziológov, operačných sestier i ďalšieho personálu, ktorí zvládajú mimoriadne náročné operácie často až do večerných hodín,“ doplnil zástupca prednostu kliniky Rastislav Slávik.
Podľa riaditeľky Rooseveltovej nemocnice Miriam Lapuníkovej, keď v roku 2017 otvárali pracovisko maxilofaciálnej chirurgie, cieľom bolo vybudovať moderné centrum, ktoré bude schopné poskytovať komplexnú a vysoko špecializovanú chirurgickú starostlivosť pacientom z celého regiónu aj Slovenska.
„Za to obdobie sa kolegom podarilo vybudovať rešpektované pracovisko, ktoré realizuje mimoriadne náročné výkony na špičkovej úrovni a významne posúva možnosti liečby nádorov hlavy a krku na Slovensku,“ zdôraznila Lapuníková.
