Klokočinský jarmok opäť ponúkne zábavu i kultúrny program

Klokočinský jarmok, archívne foto. Foto: TASR/Henrich Mišovič

Trojdňový program ponúkne kúzelníka, program tanečnej školy Kajlers i vystúpenia viacerých folklórnych súborov.

Autor TASR
Nitra 27. augusta (TASR) - Na najväčšom nitrianskom sídlisku Klokočina sa bude počas nastávajúceho predĺženého víkendu konať tradičný jarmok. Od 29. do 31. augusta ponúkne ukážky remesiel, gastronomické pochúťky a kultúrny program.

V poradí 23. ročník Klokočinského jarmoku sa bude konať na priestranstve nad Mikovíniho ulicou. „Je skvelou príležitosťou, ako si užiť posledné prázdninové dni s rodinou, susedmi či priateľmi. Okrem výborného jedla a atmosféry sa návštevníci môžu tešiť aj na zábavu, tanec a koncerty,“ uviedla radnica.

Trojdňový program ponúkne kúzelníka, program tanečnej školy Kajlers i vystúpenia viacerých folklórnych súborov. Chýbať nebudú ani koncerty, na ktorých sa predstavia trio LHPmuzika i kapely Čardáš Gang, Team & Habera Tribute, Sweet Little Chicks & Zvolenský bigband, Arzén, Elvis Revival Band a Duchoňovci.
