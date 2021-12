Klub darcov podporí tento rok šesť verejnoprospešných projektov

Nitra 7. decembra (TASR) - Klub darcov pri Nitrianskej komunitnej nadácii (NKN) vyzbieral tento rok na podporu verejnoprospešných projektov v Nitre 3248 eur. Svojimi darmi do klubu prispelo 102 jednotlivcov a skupín i traja firemní darcovia.



O priazeň darcov sa tento rok uchádzalo osem projektov. Ich autormi sú občianske združenia, školy, neziskové organizácie a neformálne skupiny občanov. Podporu napokon získa šesť projektov, ktoré postúpili do finále.



Plnú požadovanú sumu získajú štyri víťazné projekty, ktoré pri hlasovaní darcov získali najvyšší počet hlasov. "Po dohode s predkladateľmi zvyšných dvoch projektov bude, vďaka kofinancovaniu mesta Nitra a vlastných zdrojov NKN, poskytnutá aspoň čiastočná podpora aj projektov, ktoré skončili s rovnakým počtom hlasov na 5. a 6. mieste," informovala NKN.



Granty z Klubu darcov tak tento rok získajú projekty Dobro.TI.sekne, Rozhýbme deťom ústočká, Veselo je v našej škole, Rodina hravo a spolu. Podporené budú aj projekty Učiaca záhrada a Science workshopy.



Klub darcov je grantový program, ktorý umožňuje darcom, jednotlivcom, kolektívom i firmám, aby podporili dobré nápady pre Nitru. "Členovia Klubu darcov finančne prispejú do programu, prispejú tým na projekty a zároveň hlasovaním rozhodujú o tom, ktoré z nich budú podporené," doplnila NKN.