Klub darcov v Nitre podporí šesť verejnoprospešných projektov

Nitra 30. novembra (TASR) - Klub darcov Nitrianskej komunitnej nadácie (NKN) podporí tento rok verejnoprospešné projekty sumou 7100 eur. Celkovo sa tento rok uchádzalo o podporu darcov 17 projektov. V úvodnom kole hlasovania prešlo do finále šesť projektov.



Ich autormi sú občianske združenia, neziskové organizácie či neformálne skupiny občanov. "Podmienkou na to, aby mohli získať podporu, je ich neziskovosť, prínos pre komunitu či transparentná realizácia a vyúčtovanie nákladov," uviedla NKN.



Tento rok do programu darovalo vyše 130 individuálnych a kolektívnych darcov celkovú sumu 5026 eur. "Vďaka spolufinancovaniu od The Winnipeg Foundation, mesta Nitra a dvom percentám NKN sa suma zvýšila na 7100 eur. Žiadny zo šiestich finálových projektov tak tento rok nezostal nepodporený," informovala NKN.



Grant z Klubu darcov získala canisterapia pre osoby s poruchami autistického spektra, edukačný program Skoky do vedy, projekt Komunita mysliaca pozitívne, pomoc mladým rodinám, projekt Podaj Pomocnú Ruku 2023 i zámer na budovanie komunity v mestskej časti Párovské Háje.