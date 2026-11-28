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Klub Detva v pohybe prvýkrát ocenil svojich najlepších atlétov
Prvý slávnostný večer hodnotí predsedníčka pozitívne a označila ho za výnimočný.
Autor TASR
Detva 28. novembra (TASR) - Športový klub (ŠK) Detva v pohybe má za sebou prvý slávnostný večer atletiky v Detve. V miestnom dome kultúry počas neho ocenili najlepších detských a dospelých atlétov. TASR o tom informovala predsedníčka klubu a zároveň trénerka Miriam Moravíková.
Spresnila, že prvú časť štvrtkového (26. 11.) programu venovali najmladším deťom, ktoré trénujú od septembra. Na pódiu ich pasovali za členov klubu. Nasledovalo hodnotenie prípravky a mladších žiakov. Priestor dostali aj starší žiaci a dorastenci, ktorí podľa trénerky výnimočne uspeli. Z atlétov si najvyššie ocenenie odniesli Nela Svoreňová a Dávid Krnáč. Uznanie dostali aj dospelí, ktorí odbehli počas roka najvyšší počet pretekov a reprezentovali po celom Slovensku. Najlepšími v klube sú Iveta Furáková a Marián Melicherčík, ktorí majú na konte najviac víťazstiev.
Prvý slávnostný večer hodnotí predsedníčka pozitívne a označila ho za výnimočný. Sálu zaplnili rodičia, deti a priaznivci športu. „Mysleli sme si, že program bude pre deti zdĺhavý, vydržali však a užili sme si to. Tentokrát nie v dresoch a v teplákoch, ale spoločensky oblečení,“ zhrnula.
Ako ďalej uviedla, klub pred siedmimi rokmi začínal s 20 deťmi, z ktorých väčšina trénuje dodnes. Členov vtedy rozdelili na mladších a starších. V súčasnosti je skupín viac a spolu majú 130 detí. Ďalšou súčasťou sú dospelí bežci, ktorých je približne 60, postupne pribudlo aj 60 cyklistov. Stálych trénerov majú šesť, ďalší sú inštruktori pre plávanie, gymnastiku a bežecké lyžovanie. Všetkým týmto športom sa malí atléti počas roka venujú.
Predsedníčka ŠK Detva v pohybe konštatovala, že cieľmi do ďalších rokov sú organizovanie pravidelných bežeckých tréningov, a to aj pre verejnosť. Zachovať chcú aj tradičné podujatia, ako napríklad májové preteky s názvom Detva behá, tak sa pridaj a beh detvianskymi mostami na Štedrý deň. Súčasťou klubu sa môže stať ktokoľvek s chuťou hýbať sa. Môžu to byť amatéri i profesionáli. Členstvo dáva ľuďom možnosti spoznať aktívnych ľudí vo svojom regióne.
Spresnila, že prvú časť štvrtkového (26. 11.) programu venovali najmladším deťom, ktoré trénujú od septembra. Na pódiu ich pasovali za členov klubu. Nasledovalo hodnotenie prípravky a mladších žiakov. Priestor dostali aj starší žiaci a dorastenci, ktorí podľa trénerky výnimočne uspeli. Z atlétov si najvyššie ocenenie odniesli Nela Svoreňová a Dávid Krnáč. Uznanie dostali aj dospelí, ktorí odbehli počas roka najvyšší počet pretekov a reprezentovali po celom Slovensku. Najlepšími v klube sú Iveta Furáková a Marián Melicherčík, ktorí majú na konte najviac víťazstiev.
Prvý slávnostný večer hodnotí predsedníčka pozitívne a označila ho za výnimočný. Sálu zaplnili rodičia, deti a priaznivci športu. „Mysleli sme si, že program bude pre deti zdĺhavý, vydržali však a užili sme si to. Tentokrát nie v dresoch a v teplákoch, ale spoločensky oblečení,“ zhrnula.
Ako ďalej uviedla, klub pred siedmimi rokmi začínal s 20 deťmi, z ktorých väčšina trénuje dodnes. Členov vtedy rozdelili na mladších a starších. V súčasnosti je skupín viac a spolu majú 130 detí. Ďalšou súčasťou sú dospelí bežci, ktorých je približne 60, postupne pribudlo aj 60 cyklistov. Stálych trénerov majú šesť, ďalší sú inštruktori pre plávanie, gymnastiku a bežecké lyžovanie. Všetkým týmto športom sa malí atléti počas roka venujú.
Predsedníčka ŠK Detva v pohybe konštatovala, že cieľmi do ďalších rokov sú organizovanie pravidelných bežeckých tréningov, a to aj pre verejnosť. Zachovať chcú aj tradičné podujatia, ako napríklad májové preteky s názvom Detva behá, tak sa pridaj a beh detvianskymi mostami na Štedrý deň. Súčasťou klubu sa môže stať ktokoľvek s chuťou hýbať sa. Môžu to byť amatéri i profesionáli. Členstvo dáva ľuďom možnosti spoznať aktívnych ľudí vo svojom regióne.