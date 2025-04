Klub histórie v Spišskom Bystrom prispel k stotožneniu vojakov

Spišské Bystré 12. apríla (TASR) - Nadšenci histórie pod Tatrami sa už niekoľko rokov snažia zachovávať odkaz druhej svetovej vojny pre budúce generácie. Jedným z úspechov, ktorý sa Klubu vojenskej histórie (KVH) v Spišskom Bystrom podarilo dosiahnuť, je nájdenie mien dvoch padlých vojakov pri hroboch v katastri obce Hranovnica. Vznik klubu, podľa jeho zakladateľa Jána Jurčíka, vyplynul z práce jednotlivcov, ktorí sa zaujímali o tému druhej svetovej vojny a jej odkazov na hrôzy a dosahy. Zároveň chceli poukázať na nezrovnalosti prezentované medzi odborníkmi i laikmi. V súčasnosti má klub 24 členov vo veku od 22 do 80 rokov.



V prípade spomínaných padlých vojakov išlo o dvoch mladých ľudí - Alexandra Holbíka a Vojtecha Hukela. Jurčík upozornil, že položili svoj život, keď hrdinsky a obetavo kryli ústup partizánskej jednotky pred útočiacimi Nemcami. „Miesto ich posledného odpočinku nebolo známe. Našou činnosťou v spolupráci s naším historikom Petrom Rothom sme zistili totožnosť týchto hrdinov a vybudovali sme im pamätník. Zároveň sme oslovili ich žijúcich potomkov aj rodinu, ktorá tak po 75 rokoch nevedomosti má kde položiť vence na hrob svojich blízkych,“ vysvetlil.



Dodal, že ich cieľom je upozorňovať na to, čo môže napáchať túžba fašizmu po moci skrz potlačovanie práv všetkých. Klub spod Tatier históriu prezentuje nielen dobovými ukážkami a rekonštrukciami historických udalostí, ale aj osvetovou činnosťou, prednáškami na školách či spoluprácou s autormi historických dokumentov a rôznymi výstavami zameranými na dosahy zverstiev vojny. „Spolupracujeme aj so Zväzom protifašistických bojovníkov a inými organizáciami, ktoré nám poskytujú dôležité informácie pri ďalších našich aktivitách, ako je vyhľadávanie mien padlých vojakov pri neznámych hroboch,“ priblížil predseda s tým, že zabezpečujú aj čistenie a údržbu vojnových hrobov, pamätníkov, pietnych miest a partizánskych chodníkov. Ich dobové uniformy a časti výstroja klubu boli nedávno aj súčasťou výstavy v Popradskom a Kežmarskom múzeu.



Jurčík upozornil, že financovanie ich činnosti je pomerne zložité, pretože členské poplatky postačujú akurát na zachovanie chodu organizácie. Ak chcú robiť niečo navyše, napríklad opraviť pamätník či usporiadať výstavu, bez sponzorských príspevkov by to možné nebolo. Snažia sa pomáhať aj obce, vzhľadom na ich oklieštený rozpočet to však tiež nie je jednoduché. „Z nášho pohľadu by pomohlo, keby pri ministerstve kultúry vznikol nejaký systém dotácie podľa veľkosti klubu alebo pripravovaných projektov, aby sme nemuseli vypisovať kopu papierových žiadostí. Prideľovať financie by bolo jednoduchšie na základe nejakého kľúča,“ podotkol Jurčík.



Pripomenul, že zachovávať vojenskú históriu je rovnako dôležité, ako zachovávať národnú či svetovú históriu. Je podľa neho potrebné nedovoliť meniť historické udalosti a pripomínať si, aké zlo sa dialo počas druhej svetovej vojny a koľko obetí priniesla.