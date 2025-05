Klub Krasnogvardejci chce ukážkami bojov približovať históriu

Košice 1. mája (TASR) - Klub vojenskej histórie (KVH) Krasnogvardejci sa pred každou prezentáciou svojej činnosti snaží podrobne si naštudovať dejiny. Chce byť čo najautentickejší. Takýmto spôsobom sa takisto snaží vzdelávať verejnosť. Pre TASR to povedal predseda klubu Jaroslav Hodík s tým, že okrem ukážok bojov z druhej svetovej vojny sa starajú aj o hroby padlých vojakov.



KVH Krasnogvardejci je podľa jeho slov jedným z najstarších a najväčších klubov na Slovensku. Aktuálne má 22 aktívnych členov z rôznych regiónov, medzi nimi aj tri ženy. „My sme boli skôr klub zameraný na sovietsku armádu. Po čase sme sa rozšírili na všetky armády, ktoré bojovali počas druhej svetovej vojny,“ povedal. Vo svojej zbierke majú napríklad slovenské, nemecké, ruské či rumunské uniformy. Stvárňujú aj partizánske jednotky. Čo sa týka zbraní, používajú originálne zbrane, s ktorými sa bojovalo počas druhej svetovej vojny. Upravené sú tak, že už nimi nie je možné strieľať ostrou muníciou.



Skúsenosti majú s rôznymi podujatiami. Ak sú pozvaní na výročia v obciach, snažia sa priblížiť udalosti z daného regiónu. Informácie pritom čerpajú z odbornej literatúry, ale aj zo starých filmov. „Mali sme možnosť rozprávať sa aj s účastníkmi, ktorí zažili druhú svetovú vojnu. Takisto nám pomohli s niektorými detailmi,“ doplnil Hodík.



Minulý rok, v rámci 80. výročia Slovenského národného povstania, mali podľa jeho slov množstvo akcií. „Ukážky pozostávali zo slovenskej armády, z partizánov a nemeckej armády. Tohto roku je to 80. výročie oslobodenia, čiže budú zamerané na tieto udalosti,“ spresnil.



Hodík zdôraznil, že KVH Krasnogvardejci nepropaguje žiadny boj. „Snažíme sa ľuďom ukázať históriu nášho územia. Často ju nepoznajú. Svojimi ukážkami pripomíname druhú svetovú vojnu - aby verejnosť vedela o tých hrôzach a aby už taká vojna nikdy nebola,“ vysvetlil.



Podľa jeho slov sa aktívne zapájajú aj do vzdelávacích aktivít - zúčastňujú sa napríklad na besedách v školách či rôznych prezentáciách vojenského výstroja a výzbroje.



Okrem iného má klub za sebou aj ukážky bojov na zahraničných podujatiach či účinkovanie v televíznych dokumentoch. Zúčastňujú sa aj na slávnostných kladeniach vencov pri pamätníkoch padlých hrdinov.



Čo sa týka starostlivosti o hroby padlých vojakov, nerobia rozdiely v tom, v akej armáde bojovali. „Stále je to vojak, ktorý padol v druhej svetovej vojne a zaslúži si mať pekné miesto posledného odpočinku,“ uzavrel Hodík, podľa ktorého vojnové hroby aj obnovujú.