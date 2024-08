Členovia KDH vnímajú vyhlásenie primátora Prešova ako nepochopiteľné

Prešov 2. augusta (TASR) - Členovia klubu poslancov za KDH v Mestskom zastupiteľstve v Prešove prijali s počudovaním a poľutovaním tlačové vyhlásenie primátora Františka Oľhu, v ktorom odmietol spoluprácu s klubom KDH, odmietol vymenovať Rastislava Mochnackého do funkcie viceprimátora a zdôvodnil to údajnými ďalšími požiadavkami KDH. Uviedli to vo svojom stanovisku poslanci Mochnacký, Renáta Fedorčíková, Pavol Neupauer, Zuzana Tkáčová a Marián Damankoš.



"Členovia poslaneckého klubu KDH neiniciovali žiadne rokovania o novom zložení vedenia mesta. Práve naopak, rokovania opakovane od jesene 2023 inicioval pán primátor a poslanci z jeho klubu. Pred necelým mesiacom ponúkli spoluprácu a ponuka bola akceptovaná. Došlo k rokovaniam, ktoré viedli smerom k spolupráci," uviedli poslanci s tým, že vyhlásenie primátora vnímajú ako nepochopiteľné.



Vyčítať požadovanie funkcií nad rámec parciálneho zastúpenia je podľa nich absurdné. "Miesto v mestskej rade by predsa získal Rastislav Mochnacký automatickým zvolením do funkcie viceprimátora, pričom ponuka prišla od pána primátora. Miesto predsedu Dozornej rady v Dopravnom podniku mesta Prešov (DPMP) je neobsadené od abdikácie poslanca Juraj Hudáča a zastupovaním je poverený poslanec Marián Damankoš. Dohoda o jeho zvolení za predsedu padla už pred niekoľkými mesiacmi, pričom na samotný akt voľby sa čakalo z dôvodu prebiehajúcej voľby zástupcov zamestnancov DPMP. Miesto predsedu majetkovej komisie bolo súčasťou ponuky pána primátora," tvrdia poslanci.



Poslanci klubu KDH zároveň tvrdia, že sa snažia od začiatku funkčného obdobia pristupovať k rokovaniam a spolupráci maximálne zodpovedne a konštruktívne, o čom svedčia aj ich hlasovania.



"Ani jeden z poslancov tohto klubu nevyvoláva na rokovaniach slovné šarvátky, nespôsobuje škandály, paušálne nikoho neobviňuje, ale trpezlivo a konštruktívne sa snažia riešiť problémy nášho mesta," konštatujú poslanci a dopĺňajú, že podobným spôsobom chceli pristúpiť aj k spomenutej ponuke.



Novým prvým zástupcom primátora mesta Prešov sa vo štvrtok (1. 8.) stal Ďurišin. Nahradil Richarda Drutarovského, ktorý vo funkcii skončil k 31. júlu. Túto funkciu ponúkli najprv poslancovi a predsedovi poslaneckého klubu KDH v mestskom zastupiteľstve Mochnackému.



Primátor Oľha uviedol, že tak urobili v rámci korektnosti, ale aj so zohľadnením všetkých osobnostných a profesionálnych vlastností. KDH si však podľa primátora v rokovaniach presadilo viacero bodov nad rámec ich paritného zastúpenia v mestských štruktúrach. Spolu s vymenovaním ich poslanca za viceprimátora mestský koordinačný výbor strany KDH podľa jeho slov požadoval navyše nielen post predsedu dozornej rady DPMP, ale aj zisk ďalšieho miesta v mestskej rade, funkciu predsedu majetkovej komisie, ako aj záruku podpory ich návrhov v zastupiteľstve na odborníkov do štruktúr DPMP.