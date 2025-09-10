< sekcia Regióny
Klub slovenských turistov rešpektuje rozhodnutie Hvizdáka
Hvizdák svoje rozhodnutie vzdať sa pozície chatára oznámil prostredníctvom youtubového kanála.
Autor TASR
Vysoké Tatry 10. septembra (TASR) - Klub slovenských turistov (KST) rešpektuje rozhodnutie Tomáša Hvizdáka, ktorý sa vzdal pozície chatára na Téryho chate. Predseda klubu, ktorý je väčšinovým vlastníkom vysokohorských chát, Peter Švec pre TASR potvrdil, že pôvodný chatár Peter Michalko aj napriek tomu chatárom neostane, keďže neuspel vo výberovom konaní.
„Rozhodnutie, samozrejme, rešpektujem, keďže viem, čo sa dialo a chodili veľmi nepríjemné správy, Tomáš Hvizdák to zdôvodnil bezpečnosťou svojej rodiny. Ciele ostávajú rovnaké, zaviesť tam transparentnosť, čistejšie finančné toky, ekonomický prehľad pre majiteľov nehnuteľností, len teda forma bude iná a na tom sme už teraz začali robiť,“ uviedol Švec.
Dodal, že zatiaľ nie je jasné, kto chatu povedie od 1. novembra. Aj napriek tomu, že Hvizdák z postu odstúpil, je podľa predsedu KST povinný najbližší rok platiť nájomné. „Tým, že vstúpil do výberového konania, bol vybratý, tak má záväzok platiť nájom aj v prípade, že jeho zmluva nebude schválená valným zhromaždením, tak je to v pravidlách. Bude v úvodzovkách chatárom rok, od 1. novembra a v tomto období musíme rozhodnúť, čo bude ďalej. Zatiaľ bude forma fungovania iná, objekt bude musieť do správy prevziať majiteľ, teda KST a James,“ vysvetlil Švec. Ubezpečil, že do 1. novembra bude jasné, ako presne bude Téryho chata fungovať.
Hvizdák svoje rozhodnutie oznámil prostredníctvom youtubového kanála. Chatu mal viesť od 1. novembra, pričom nájomnú zmluvu malo v polovici októbra schváliť valné zhromaždenie KST. „Krátko po výberovom konaní som sa niekoľkokrát stretol s Peťom Michalkom, v snahe upokojiť vzniknutú situáciu a nájsť spoločnú dohodu. Na začiatku to vyzeralo veľmi nádejne a zdalo sa, že dohoda je na spadnutie, avšak každým ďalším kontaktom protistrana navyšovala svoje požiadavky, až to nakoniec skončilo ponukou na pravidelný ročný príspevok vo výške 60.000 eur, čo by znamenalo, že ja sa v prevádzke chaty absolútne nebudem vyskytovať. S tým šla aj požiadavka, že to ostane v tajnosti,“ tvrdí Hvizdák. Takýto prístup je pre neho absolútne neprijateľný a predmetnú komunikáciu odovzdal polícii. Svoje rozhodnutie nenastúpiť na post chatára zdôvodnil aj „mediálnym lynčom a nečistými zákulisnými hrami“.
Augustové výberové konanie na štyroch chatárov vo Vysokých Tatrách sa stretlo s veľkou vlnou kritiky zo strany verejnosti. Jeho priebeh skritizoval aj Slovenský horolezecký spolok (SHS) James, ktorý je menšinovým vlastníkom vysokohorských chát. KST odmietol, že mal na nových chatárov vo Vysokých Tatrách vopred vybraných kandidátov, a takisto, že by ich pri rozhodovaní ovplyvňoval nejaký politik.
Podpredseda klubu Marek Heinrich zároveň vylúčil, že by pri výbere šlo o konflikt záujmov. Spolu so Švecom potvrdili, že klub neplánuje zmeniť svoje rozhodnutie aj napriek verejnému tlaku. Za KST stojí aj minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak (nezávislý), ktorý po stretnutí so zástupcami klubu potvrdil, že pri výberových konaniach nepochybili a všetky prebehli v súlade so zákonom o športe. Pri výbere nových chatárov zavážili podľa Šveca najmä manažérske projektové skúsenosti uchádzačov. Nájomné zmluvy s jednotlivými chatármi schváli a potvrdí v druhej polovici októbra valné zhromaždenie.
