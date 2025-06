Klub Team Bratislava a PS avizuje nové uznesenie k auditu v Petržalke

Bratislava 7. júna (TASR) - Najsilnejší poslanecký klub v miestnom zastupiteľstve v bratislavskej Petržalke, Team Bratislava a PS, avizuje opätovné predloženie uznesenia na vykonanie hĺbkového auditu na miestnom úrade (MiÚ) po odhalení miliónového podvodu. O jeho presnej podobe sú poslanci pripravení rokovať. Pre TASR to uviedol predseda klubu Pavol Škápik v reakcii na nepodpísanie pôvodného uznesenia o audite bývalým starostom Jánom Hrčkom z dôvodu nedostatku financií v rezervnom fonde, ktoré mali byť na tento účel vyčlenené.



„Náš klub opäť predloží uznesenie na vykonanie hĺbkového auditu s upresnenými cieľmi. Ale bez stanovenia spôsobu a rozsahu financovania, ktoré má zabezpečiť vedenie úradu, aby sa predišlo ďalšiemu odďaľovaniu kontroly z dôvodu ‚technikálií‘,“ skonštatoval Škápik.



Dôsledná kontrola úradu sa podľa neho, rozhodnutím bývalého starostu, odďaľuje. Podotkol, že za pôvodné uznesenie o hĺbkovom audite vrátane financií hlasovalo aj vedenie mestskej časti aj iní poslanci. Nerozumie preto, prečo „teraz hádže vinu na iných“. Rozsah podvodu i neexistujúci „kontroling“ či zodpovedaná osoba zaň, na čo mala poukázať aj osoba poverená interným auditom, potvrdzuje, že nevyhnutým krokom na to, aby dostali úrad z krízy a aby získal späť dôveru Petržalčanov, je dôsledná kontrola.



„Na najbližšom zastupiteľstve sa má v rámci záverečného účtu do rezervného fondu dostať viac než potrebný objem financií,“ poznamenal Škápik s tým, že chcú taký audit, ktorý neohrozí fungovanie úradu.



Miestny úrad tento týždeň informoval, že hĺbkový externý audit, o ktorý požiadal klub, nie je zatiaľ možné realizovať. Uznesenie v istej časti nie je vykonateľné, keďže v rezervnom fonde mestskej časti je aktuálne „len“ 274.127,69 eura. Na vykonanie hĺbkového, forenzného, finančného, právneho, manažérskeho i personálneho auditu za roky 2019 - 2025 schválil poslanecký zbor vyčleniť 300.000 eur. Určovanie výšky, ako aj následného použitia rezervného fondu je pritom v kompetencii miestneho zastupiteľstva, nie starostu.



Vykonanie hĺbkového auditu, spolu s ďalšími kontrolami a úlohami pre miestnu kontrolórku, schválil miestny parlament najmä v súvislosti s nedávno odhaleným miliónovým podvodom. Jeden zo zamestnancov si mal neoprávnene posielať financie na svoje účty minimálne od roku 2023. Mestskej časti tak vznikla škoda za viac ako 2,7 milióna eur. Vyvodením politickej zodpovednosti bolo zo strany Jána Hrčku odstúpenie z postu starostu Petržalky. Rozhodnutie vzdať sa mandátu odôvodnil tým, že na podvod neprišli skôr. Obvineniu zo sprenevery na miestnom úrade čelí René H., ktorý je stíhaný väzobne.