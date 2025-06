Klub Team Bratislava víta, že Karlovej Vsi sa vráti zaplatená pokuta

Bratislava 25. júna (TASR) - Poslanecký klub Team Bratislava v miestnom zastupiteľstve bratislavskej Karlovej Vsi víta, že mestskej časti sa vráti aspoň zaplatená pokuta viac ako 73.000 eur, ktorú jej v minulosti udelil Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO). Pripomína však, že celková výška pokút a korekcií je 532.400 eur. Pre TASR to uviedol poslanec Martin Vician.



„Vítam, že aspoň časť týchto finančných strát sa nateraz vráti do rozpočtu Karlovej Vsi. Avšak očakávam, že dôjde k novému súdnemu sporu o túto sumu, keď nás odporca bude žalovať a dôjde k pojednávaniam na súde,“ skonštatoval Vician.



Poslanecký klub argumentuje tým, že podľa jeho informácií externý dodávateľ verejného obstarávania pochybil pri podaní opravného prostriedku, tzv. odporu voči platobnému rozkazu. Preto musí danú pokutu zaplatiť. Očakáva preto, že dôjde k novému súdnemu sporu o túto sumu, kde bude mestskú časť žalovať o jej vrátenie.



Rovnako očakáva, že príde k riadnemu prerokovaniu veci na súde aj v otázke zodpovednosti. Tvrdí, že súd, na ktorý sa odvoláva starostka Karlovej Vsi Dana Čahojová, v merite veci o zodpovednosti za spôsobené finančné škody vôbec nerozhodoval. Poukazuje na to, že jedným z hlavných porušení zákona o verejnom obstarávaní, za ktoré dostala mestská časť pokutu, je to, že starostka podpísala zmluvy za stavebné práce vo výške 900.000 eur bez akejkoľvek súťaže. „A za toto nemôže niesť zodpovednosť externý dodávateľ verejného obstarávania,“ podotkol Vician.



Miestny úrad v utorok (24. 6.) informoval, že mestská časť získa naspäť zaplatenú pokutu, ktorú jej uložil ÚVO v súvislosti s hĺbkovou rekonštrukciou na Základnej škole A. Dubčeka. Od začiatku je pritom presvedčená, že za pochybenia pri verejnom obstarávaní je zodpovedný dodávateľ verejného obstarávania. Za pravdu jej dal Okresný súd Banská Bystrica. Z jeho právoplatného rozhodnutia vyplýva, že dodávateľ uhradí celú pokutu aj s ročným úrokom 13,5 percenta na účet Karlovej Vsi.



„Disponujeme právoplatným rozhodnutím, že pokutu nezaplatí mestská časť, ale externý dodávateľ služby,“ skonštatovala Čahojová poukazujúc na to, že niekoľkoročná kritika miestneho úradu zo strany väčšinového poslaneckého klubu bola zbytočná a predčasná a „nezvratne poškodila“ vzťahy v miestnom parlamente.



V prípade korekcií grantov ešte prebieha súdne konanie.