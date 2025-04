Klub vojenskej histórie Juh robí rekonštrukcie bojov 2. svetovej vojny

Nitra 8. apríla (TASR) - Na rekonštrukcie vojnových udalostí odohrávajúcich sa na území Slovenska počas druhej svetovej vojny sa zameriava Klub vojenskej histórie (KVH) Juh. Pôsobí v nitrianskom regióne, úzko však spolupracuje so spriatelenými KVH zo Slovenska i zo zahraničia. „Naším cieľom je zabezpečiť a renovovať originálnu, pôvodnú techniku, výstroj alebo vytvoriť verné repliky. Organizujeme aj výstavy výzbrojí a výstrojov armád z obdobia druhej svetovej vojny,“ povedal predseda klubu Marián Holka.



KVH Juh bol ako občianske združenie zaregistrovaný v októbri 2019. Založila ho partia kamarátov, ktorých spojil hlbší záujem o históriu, najmä z obdobia druhej svetovej vojny. Klub má aktuálne len päť členov. „Vo všeobecnosti sa počty členov takmer vo všetkých kluboch znížili. Hlavnou príčinou boli legislatívne zmeny zákona o zbraniach a strelive. Každý člen si musel spraviť zbrojný preukaz alebo sa zbraní zbaviť, či už predať, alebo ich dať do úschovy na políciu. Počty členov klesli aj v covidovom období,“ zhodnotil situáciu Holka.



Členovia KVH Juh majú k dispozícii slovenské, nemecké i sovietske uniformy, k tomu prislúchajúcu výzbroj a výstroj. Podľa slov Holku sa vojnové originály dajú kúpiť na rôznych military burzách a bazároch. „Expanzné akustické zbrane, ktoré používame, sú riadne evidované na polícii a každý člen klubu má zbrojný preukaz, aby ich mohol vlastniť. Všetko sú originály.“



Keďže od ukončenia vojny prešlo 80 rokov, na mnohých predmetoch sa podpísal aj zub času. „Preto sa snažíme o konzerváciu alebo aj reštaurovanie takýchto predmetov, aby sme ich zachovali pre ďalšie generácie v podobe výstav,“ skonštatoval predseda klubu.



Na potreby rekonštrukcií bojov používajú členovia KVH čo najviac replík. Dôvod je najmä ekonomický. „Je menej bolestivé stratiť v ukážke repliku než originál, aj keď ceny replík takisto nie sú lacná záležitosť,“ vysvetlil Holka. Výrobcovia replík pôsobia najmä v zahraničí, v Poľsku, Česku, ale aj Bielorusku. Časť vecí si dokážu vyrobiť a opraviť aj členovia klubu. Holka označil činnosť KVH za veľmi nákladný, ale aj časovo náročný koníček, pričom podpora štátu je nulová.



Práve na účely komunikácie so štátom vzniklo Združenie klubov vojenskej histórie Slovenska. Združenie zastrešuje väčšiu časť KVH na Slovensku. „KVH Juh bol jedným zo štyroch zakladajúcich klubov,“ skonštatoval Holka, ktorý je súčasne podpredsedom združenia.



KVH Juh sa špecializuje na oblasť druhej svetovej vojny, konkrétne Slovenského národného povstania a oslobodzovacích bojov nášho územia. V súčasnosti svoje zbierky rozširuje aj o Československú ľudovú armádu. Každý člen je plne vyzbrojený a vystrojený podľa danej armády, ktorú prezentuje. Z toho vyplýva aj hlavná činnosť klubu, ktorou je účasť na rekonštrukciách bojov v rokoch 1939 až 1945.



Ročne absolvujú členovia v priemere desať až 15 ukážok na celom území Slovenska. „Na ukážkach sa už len zúčastňujeme. Pred pár rokmi sme ich aj organizovali, ale z dôvodu úprav zákonov sa táto činnosť výrazne skomplikovala,“ povedal Holka. Kluby vojenskej histórie z celého Slovenska vzájomne participujú pri týchto udalostiach, aby boli minimálne počty účinkujúcich a techniky naplnené a ukážky boli divácky zaujímavé.



Členovia klubu sa takisto zúčastňujú na pietnych spomienkach, kladeniach vencov k pomníkom, dokážu zabezpečiť aj malé výstavy. „Spolupracovali sme s Regionálnym múzeom v Mojmírovciach. Naše predmety boli zapožičané do Vojenského múzea v Pohronskom Ruskove. Mali sme aj ponuky na účinkovanie v komparze alebo zapožičanie našich zbierkových predmetov pre potreby filmárov. Každý z nás je však zamestnaný a účinkovanie v komparze sa nedá skĺbiť, preto musíme tieto aktivity odmietať.“ Holka zároveň pripomenul, že niektoré akcie sa konajú počas pracovných dní a členovia klubu si musia na ne čerpať dovolenky.



V tomto roku, vzhľadom na okrúhle 80. výročie oslobodenia, je počet pripravovaných akcií výrazne vyšší ako po minulé roky. „Mnohé z nich sa uskutočnia v rovnakom termíne, nie všade sa aj z dôvodu pracovného vyťaženia vieme zúčastniť,“ zhodnotil situáciu Holka. Podľa neho sa situácia po rokoch, keď neboli žiadne podobné spoločenské aktivity možné, výrazne zlepšila. Najbližšie sa členovia klubu zúčastnia na rekonštrukciách bojov v obci Vinosady v okrese Pezinok v sobotu 12. apríla.