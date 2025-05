Klub vojenskej histórie Nitra sa zúčastňuje na bojových ukážkach

Nitra 3. mája (TASR) - Klub vojenskej histórie (KVH) Nitra vznikol vo februári 2016. Aktuálne má 20 členov, ktorí na rôznych podujatiach vystupujú v uniformách a vo výstroji Červenej armády, Wehrmachtu či príslušníkov armády Slovenského štátu. Ako pripomenul člen klubu Ján Lenický, v rámci svojej činnosti sa zúčastňujú na bojových ukážkach, na pietnych akciách a venujú sa aj vzdelávacím aktivitám.



KVH Nitra sa zameriava na dejiny druhej svetovej vojny od roku 1944 až po oslobodzovanie Slovenska v roku 1945. „Všetci sme milovníci histórie, niekoho baví sovietska, iného nemecká armáda, a to bol asi aj hlavný dôvod vzniku nášho klubu - záujem o dejiny a snaha sprostredkovať ľuďom, ako to bolo, ako počas druhej svetovej vojny prebiehali boje,“ povedal Matej Miškolci z KVH Nitra.



Členovia klubu dbajú na to, aby repliky uniforiem a výstroja boli čo najvernejšie a zodpovedali obdobiu, ktoré na svojich podujatiach predstavujú. „Musí ísť o verné kópie aj v detailoch. Ak sa napríklad v niektorom roku menili gombíky na uniforme, tak ich musíme mať, aby sme pri zobrazovaní histórie boli čo najpresnejší,“ vysvetlil Lenický.



Získavanie historických replík je podľa jeho slov veľmi náročné, časovo i finančne. „Nikto nás nepodporuje, všetko robíme na svoje náklady a výstroj získavame, ako sa dá. Máme napríklad v klube pána, ktorý je bývalý obuvník, a ten nám šije vojenskú obuv podľa originálnych predlôh. Okrem uniforiem máme, samozrejme, aj ďalší výstroj a výzbroj. Používame vojenské vozidlo Čapajev, motorku, pištole, pušky a ďalšie zbrane, ktoré, samozrejme, nestrieľajú ostrú muníciu. Napriek tomu pri každom podujatí veľmi prísne dbáme na bezpečnostné opatrenia,“ priblížil Lenický.



KVH Nitra sa každý rok zúčastňuje na približne desiatke akcií, väčšinou na západnom Slovensku. Zúčastňujú sa na rekonštrukciách bojov, napríklad v Pohronskom Ruskove, alebo na podujatí Prelomenie Hrona vo Veľkých Kozmálovciach. „Občas ideme aj na stredné Slovensko, chodievali sme aj do Bardejova. Ale väčšinou sme v Nitrianskom kraji, keďže si všetko platíme z našich vlastných peňazí,“ povedal Miškolci.



Aktuálne sa členovia KVH Nitra pripravujú na účasť na celoslovenských oslavách 80. výročia konca druhej svetovej vojny, ktoré budú 8. mája v Piešťanoch. „Verejnosť nás môže vidieť aj na podujatí, ktoré sa bude konať 21. júna v skanzene Slovenského poľnohospodárskeho múzea v Nitre. Tu pripravujeme aj s ďalším KVH ukážky oslobodzovacích bojov na území Slovenska. Predpokladáme, že sa na nich zúčastní približne 150 účinkujúcich,“ doplnil Lenický.