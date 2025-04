Klub vojenskej histórie odkazuje, aby sa nezabudlo na hrôzy minulosti

Na snímke budovu vojenského archívu na Univerzitnom námestí v Trnave tvorili v minulosti vojenské kasárne, 1. apríla 2025 v Trnave. Foto: TASR - Ondrej Hercegh

Trnava 3. apríla (TASR) - Klub vojenskej histórie (KVH) Trnavská posádka sa prostredníctvom svojej činnosti snaží ľuďom odkazovať, aby nezabúdali na hrôzy minulosti. Zameriava sa predovšetkým na udalosti späté so súčasným územím Slovenska počas medzivojnového obdobia, druhej svetovej vojny, oslobodzovacích bojov a obdobia krátko po vojne. TASR to uviedol predseda KVH Martin Ostrovský.Klub nesie vo svojom názve odkaz pechotného útvaru, ktorý desaťročia pôsobil v Trnave a aktívne sa zapojil do Slovenského národného povstania. Historické pramene hovoria o počte viac ako 3000 bojovníkov z tohto útvaru.“ priblížil Ostrovský.Trnavská posádka pôsobila počas Slovenského národného povstania najmä v oblasti Žarnovice.“ doplnil s tým, že išlo hlavne o oblasti stredného Slovenska a jednotlivci z Trnavy a okolia sa nachádzali aj v priestoroch Malých Karpát.KVH Trnavská posádka si pri svojom formálnom vzniku pred vyše ôsmimi rokmi osvojil názov niekdajšieho pechotného útvaru. V klube aktívne pôsobí 12 členov. Okrem iného sa venujú výskumnej, publikačnej a prezentačnej činnosti.povedal Ostrovský pre TASR.Klub sa zameriava predovšetkým na pechotu, vlastní ľahké pechotné zbrane, uniformy vojsk Slovenského štátu, povstaleckej armády, medzivojnovej československej armády, partizánov či Červenej armády. „ozrejmil.Získavanie uniforiem, kusov techniky a ďalších predmetov je podľa Ostrovského pomerne náročné.podotkol s tým, že napríklad rovnošaty majú nanovo ušité.Klub sa počas roka pravidelne zúčastňuje na rôznych spomienkových podujatiach, prednáškach či výstavách.dodal Ostrovský.