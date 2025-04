Klub vojenskej histórie Slovenská brána otvorí vojenskej expozície

Rybník 10. apríla (TASR) - Bohatú vojenskú históriu obce Rybník v okrese Levice a priľahlého mikroregiónu verejnosti od roku 2020 približuje Klub vojenskej histórie (KVH) Slovenská brána. Klub, ktorý je nasledovníkom staršieho a dnes už neexistujúceho KVH Levice, zastrešuje činnosť približne 15 jednotlivcov aktívnych na poli vzdelávania, organizácie kultúrnych a spoločenských podujatí, ale aj vedecko-výskumnej činnosti.



„Bezpochyby najznámejšou akciou v regióne, avšak aj v rámci celého Slovenska, je Prelomenie Hrona. Netreba však zabúdať ani na iné akcie, ktoré organizujeme, hlavne prezentácie pre školy,“ uviedol pre TASR jeden zo zakladajúcich členov klubu Peter Kováč. Klub sa aktívne podieľa aj na obnove pamätníkov, pomníkov či vojenských hrobov. Vyvíja aj vedecko-výskumnú činnosť, vďaka ktorej môžu podľa Kováča tieto obnovy realizovať, a iniciuje vznik náučného chodníka, ktorý bude približovať vojenské udalosti regiónu v rokoch 1919, 1944 a 1945.



Členovia klubu sa v dobových uniformách takisto zúčastňujú na rôznych pietnych aktoch pri príležitosti výročí Slovenského národného povstania či ukončenia druhej svetovej vojny. V súčasnosti členovia klubu pripravujú otvorenie historickej expozície v bývalom kaštieli v obci Rybník, ktorú by chceli verejnosti sprístupniť k 80. výročiu ukončenia druhej svetovej vojny.



O jej otvorenie v podkrovných priestoroch objektu sa podľa Kováča usilujú najmä pre absenciu takýchto verejne prístupných expozícií. „Pretože tu máme lokalitu, akú máme, že je to významné bojisko, jednak z obdobia krátko po prvej svetovej vojne, ale najmä v období druhej svetovej vojny, keď tu vo februári 1945 prebiehali naozaj ťažké boje,“ zdôvodňuje zámery KVH Kováč. Práve z tohto obdobia pochádza aj väčšina artefaktov, ktoré chcú verejnosti priblížiť.



Väčšina pripravovaných exponátov pochádza podľa jeho slov zo súkromných zbierok členov klubu či z rôznych obecných múzeí a pamätných izieb. Na vzhliadnutie tu budú rôzne autentické písomnosti dokladujúce priebeh bojov a odpisy dokumentov, rôzne personalizované exponáty odkazujúce na miestnych obyvateľov či jednotlivé časti uniforiem a rôzne predmety bojujúcich vojakov.



Nájdu sa tu však aj rôzne zaujímavosti, ako vojenské helmy upravené a v minulosti využívané ako murárska kelňa či nemecký dôstojnícky kabát jedinečný svojou úpravou, a to podšitím kožušinou. Vystavené budú aj rôzne nábojnice či početné stabilizátory z mínometných granátov, ktoré patria v tomto regióne k najbežnejším pamiatkam vojny a nie je ťažké ich podľa Kováča nájsť pri bežných výkopových prácach.



Expozícia bude podľa Kováča prístupná pre verejnosť na požiadanie a zadarmo. „Prioritný cieľ je tieto priestory používať pre základné školy, stredné školy a na vzdelávaciu činnosť,“ poznamenal Kováč s tým, že za deťmi do škôl chodia členovia klubu aj v súčasnosti. Záujem o prednášky na tieto témy je podľa jeho skúseností zo strany detí, rodičov a učiteľov čoraz väčší.