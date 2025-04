Klub vojenskej histórie už desať rokov ľuďom približuje rôzne armády

Boleráz 5. apríla (TASR) - Klub vojenskej histórie (KVH) Západ sa desať rokov venuje vojenskej histórii od prvej svetovej vojny, cez medzivojnové obdobie, až po druhú svetovú vojnu. Pomocou rôznych rekvizít stvárňuje napríklad Červenú armádu, rakúsko-uhorskú armádu, poľskú, československú, nemeckú či americkú. Organizuje výstavy zbraní, dobové ukážky vojenského tábora a poľnej kuchyne. TASR to uviedol predseda KVH Západ Miroslav Vurda.



Z armád prvej svetovej vojny sa klub primárne venuje rakúsko-uhorskej armáde, konkrétne 72. pešiemu pluku z Trenčína (drotársky). Z medzivojnového obdobia ide hlavne o československú armádu z obdobia od roku 1918 až do roku 1919, kedy prebiehala vojna proti Maďarsku. „Československú armádu stvárňujeme aj z obdobia od roku 1930 až do mobilizácie v roku 1938,“ priblížil.



V rámci druhej svetovej vojny má KVH Západ v repertoári Červenú armádu, nemecký Wehrmacht, ďalej rumunskú armádu, maďarskú armádu, poľskú, americkú, ale aj československú a prvý československý armádny zbor v Sovietskom zväze.



Rekvizity si KVH delí na tzv. uniformovú zložku a zbrane. „Uniformy sa snažíme mať v čo najvyššej miere dobovosti, aby to zodpovedalo s danými výstrojmi, ktoré zodpovedajú konkrétnej historickej realite. Všetci sme držitelia zbrojných preukazov, nakoľko používame v ukážkach expanzné zbrane, momentálne pri zmene legislatívy už tie zbrane nemôžeme vystavovať. No sú firmy, ktoré začali ponúkať aj zbrane, ktoré sú vyhotovené ako modely dobových zbraní,“ dodal Vurda.



V súvislosti s Červenou armádou má klub vybudovaný tábor, ktorý je možné pravidelne vidieť na podujatí Tankové dni Laugarício. „Tam sa venujeme táborovému životu a bojovým ukážkam. Robíme edukatívnu činnosť pre ľudí, kde ukazujeme, ako vojaci žili, ako ten tábor fungoval od štábu tábora, cez poľnú kuchyňu a ubytovanie vojakov,“ uviedol.



K osemdesiatemu výročiu konca druhej svetovej vojny pripravujú edukačné výstavy po školách spolu s ďalšími klubmi a tiež pochod spojený s prejdením nemeckých obranných prvkov na línii, ktorá sa tiahla na území západného Slovenska. Dominantou je bunker, ktorý momentálne reštaurujú do pôvodnej podoby, spolupracujú tiež s Krajským pamiatkovým úradom Trnava a s archeológom Matúšom Sládokom.



KVH Západ so sídlom v Boleráze (okres Trnava) vznikol 13. marca 2015. Štyria pôvodní členovia sa zaujímali o históriu, no vtedajšie kluby neprijímali nových členov, rozhodli sa preto založiť si vlastný klub. Pôvodne sa venovali Červenej armáde. „Vtedy bolo málo ľudí, ktorí ju stvárňovali,“ skonštatoval predseda.



Poslaním klubu je podľa Vurdu najmä prezentovať históriu. Zdôraznil striktnú apolitickosť a nespájanie sa so žiadnymi extrémistickými ani politickými skupinami. „Odmietame tiež účasť na akciách, ktoré by boli zastrešené akoukoľvek politickou stranou. Máme to dokonca v stanovách klubu,“ dodal.