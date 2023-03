Kluby a zväzy môžu nominovať členov do ankety Športovec mesta Žilina

Žilina 5. marca (TASR) – Žilinské športové kluby a zväzy môžu do 13. marca nominovať svojich členov do ankety Športovec mesta Žilina. Podľa hovorkyne mesta Barbory Zigovej sa hľadajú športovci, ktorí minulý rok dosiahli významné športové výsledky a úspešne reprezentovali Žilinu doma či v zahraničí.



Vyhlásené sú kategórie dospelí športovci – jednotlivci vo veku od 19 rokov, mládežníci vo veku od 10 do 18 rokov, športový kolektív (spoločné mládežnícke tímy aj tímy dospelých športovcov), významné športové podujatie organizované žilinským klubom v roku 2022 a významná činnosť športového trénera za rozvoj, dlhoročné zásluhy a preslávenie športu v meste Žilina.



Športový klub môže navrhnúť maximálne troch športovcov a dva športové tímy. "Anketa sa týka len športových klubov v meste Žilina, zohľadňuje sa však aj úspech Žilinčanov pôsobiacich v iných slovenských kluboch, ktorí dosiahli úspech v rámci reprezentácie Slovenskej republiky. Súťaž je otvorená aj pre zdravotne postihnutých športovcov," uviedla hovorkyňa mesta.



Nominácie prostredníctvom vyplnených formulárov je potrebné poslať poštou na adresu Mestského úradu Žilina, elektronicky e-mailom na adresu matej.franek@zilina.sk alebo priniesť osobne do podateľne úradu. Propozície ankety, formuláre nominácie spolu so súhlasom na spracovanie osobných údajov sú k dispozícii na webe mesta, dodala Zigová.