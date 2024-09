Kľúčové udalosti 20. storočia pripomína výstava v Pohronskom múzeu

Nová Baňa 23. septembra (TASR) - Kľúčové udalosti svetových, slovenských i miestnych dejín 20. storočia, podčiarknuté výberom reprezentatívnych predmetov a fotografií z vlastných zbierok, prináša výstava Storočie v múzeu, ktorú sprístupnili v Pohronskom múzeu - organizácii Banskobystrického samosprávneho kraja v Novej Bani.



"Výstava pozostáva z desiatich samostatných častí, z ktorých každá sa venuje konkrétnemu desaťročiu 20. storočia. Panely s textom obsahujú chronologický sled historických udalostí vystihujúcich podstatu daného obdobia," priblížila riaditeľka múzea Jana Potocká s tým, že charakteristika jednotlivých dekád je stručná a vecná.



Text dopĺňajú dobové fotografie z fotoarchívu Pohronského múzea. Takisto vystavované predmety a dokumenty pochádzajú výhradne zo zbierok múzea a väčšinou pochádzajú alebo súvisia primárne s mestom Nová Baňa. Zároveň majú priamy súvis so spomínanými historickými udalosťami svetového či miestneho významu.



"Popri historickom rozmere je výstava akousi sondou do práce muzeológa - prostredníctvom rozmanitosti zbierkových predmetov ukazuje na systematické zhromažďovanie, uchovávanie a dokumentovanie pamiatok z jednotlivých dekád v histórii ľudskej spoločnosti," konštatovala Potocká.



Ambíciou je vyvolať u návštevníkov staršej generácie spomienky na minulosť, mladším generáciám zas pomôcť ľahšie sa zorientovať v histórii a vnímať ju prostredníctvom priamych súvislostí.



"Pre spestrenie bude pre záujemcov pripravený tematický fotokútik, v ktorom sa vďaka pripraveným rekvizitám budú môcť návštevníci aspoň na chvíľu stať nežnými dámami a pravými gentlemanmi zo začiatku 20. storočia. Na pamiatku si odnesú vlastné originálne fotografie," dodala Potocká. Pripravená bude tiež krabica s označením "Vaše spomienky", do ktorej budú môcť návštevníci prispieť vlastnými postrehmi, pripomienkami, dojmami a názormi na minulé storočie.



Výstava Storočie v múzeu potrvá v Pohronskom múzeu do 31. januára budúceho roka.