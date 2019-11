Kladzianske ľudové divadlo oslávi November '89

Kladzany 15. novembra (TASR) – Kladzianske ľudové divadlo (KĽUD) v rámci Noci divadiel v sobotu 16. novembra oslávi Nežnú revolúciu, 20. výročie svojho založenia i vydanie ďalšej knihy rozprávok. Pre TASR to potvrdil vedúci súboru Jozef Jenčo.



"Vďaka Novembru '89 a slobode, ktorú priniesol, sme si mohli i my v Kladzanoch založiť divadlo, v ktorom môžeme hrať, čo chceme," povedal Jenčo v súvislosti s aktom štrngania kľúčmi, ktorým sobotné podujatie v Kladzanoch v okrese Vranov nad Topľou otvoria. Do Noci divadiel sa KĽUD tento rok zapojí po štvrtýkrát. Robia tak, podľa Jenčových ďalších slov nielen preto, aby sa zviditeľnili, ale aj pre samotnú myšlienku propagácie divadelného umenia. Má za to, že v okolí Vranova nad Topľou, Humenného či Michaloviec je to práve ich obec, ktorá je jeho centrom.



Keďže súbor tento rok oslavuje aj 20 rokov svojho založenia, program bude úzko spätý s výročím. Pre návštevníkov podujatia je pripravený filmový materiál, ktorý zachytáva momenty súboru počas doby jeho existencie a tiež kabaret, počas ktorého by na javisku mali vystúpiť všetci, ktorí boli za ten čas súčasťou divadla.



Súčasťou sobotného programu je aj krst druhej knihy rozprávok, ktoré divadlo v týchto dňoch vydalo. "Niektoré rozprávky sú tie, ktoré sa nezmestili do jednotky a niektoré tam utiekli z trojky," vysvetli Jenčo názov knihy Vichodňarske rozpravočky 2 na 3. Krst bude sprevádzať čítanie ukážok z rozprávok a ich situačné vizualizácie.



Hosťujúcim súborom na tohtoročnej Noci divadiel v Kladzanoch bude divadlo Ramagu zo Spišskej Starej Vsi.