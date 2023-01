Klzisko majú pre verejnosť otvoriť o pár dní, príprava ľadu finišuje

Šaľa 22. januára (TASR) – Zamestnanci zimného štadióna v Šali začali s prípravou ľadu na klzisku. Predpokladajú, že už začiatkom budúceho týždňa ho bude môcť verejnosť využívať na korčuľovanie. Jeho otvorenie bude závisieť aj od počasia, upozornila hovorkyňa mesta Šaľa Erika Kollerová.



Vytvorenie ľadu trvá približne tri až štyri dni. "Aby bol ľad kvalitný a vhodný na korčuľovanie, musí sa vytvárať vo vrstvách. Proces vytvárania ľadu sa začal v piatok 20. januára, počas víkendu pomáhajú hokejisti s vyznačením čiar potrebných najmä pre hokejové kluby," povedala Kollerová. Ľad by mal byť kompletne hotový v pondelok (23. 1.) alebo utorok (24. 1.).



Predpoludňajšie hodiny na zimnom štadióne budú určené pre žiakov a školy, večer budú plochu využívať hokejisti na tréningy. Verejné korčuľovanie si budú môžu návštevníci užiť denne v popoludňajších hodinách od 15.00 do 18.00 h, v sobotu aj predpoludním od 11.00 do 14.00 h. Mladí hokejisti budú môcť prísť na ľad v nedeľu od 12.00 do 14.00 h.