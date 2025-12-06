< sekcia Regióny
Klzisko na Divadelnom námestí v Martine privítalo prvých korčuliarov
Umelá ľadová plocha pri budove Millenium láka korčuliarov počas zimy už šiesty rok.
Autor TASR
Martin 6. decembra (TASR) - Na Divadelnom námestí v Martine otvorili v sobotu predpoludním verejné klzisko. Ako informovala hovorkyňa mesta Zuzana Jenigár, jedna z obľúbených zimných atrakcií bude k dispozícii denne, až pokým to počasie dovolí.
Umelá ľadová plocha pri budove Millenium láka korčuliarov počas zimy už šiesty rok. „Veľmi ma teší, že sa z nášho klziska stala tradícia, ku ktorej sa ľudia radi vracajú. Verím, že aj tento rok prinesie veľa pekných chvíľ, smiechu a pohybu na čerstvom zimnom vzduchu,“ uviedol primátor mesta Ján Danko.
O prevádzku sa aj tentoraz stará Správa športových zariadení mesta Martin. „Klzisko bude pre verejnosť otvorené denne od 10.00 do 20.00 h, pričom v piatok a sobotu si budú môcť záujemcovia zakorčuľovať až do 22.00 h. K dispozícii je aj požičovňa korčúľ,“ priblížila prevádzku klziska Jenigár.
Doplnila, že údržba ľadovej plochy bude prebiehať jedenkrát denne, ráno pred otvorením. „Počas údržby prosíme všetkých návštevníkov o trpezlivosť, aby sme mohli udržať ľad čo najkvalitnejší,“ dodala martinská hovorkyňa.
Umelá ľadová plocha pri budove Millenium láka korčuliarov počas zimy už šiesty rok. „Veľmi ma teší, že sa z nášho klziska stala tradícia, ku ktorej sa ľudia radi vracajú. Verím, že aj tento rok prinesie veľa pekných chvíľ, smiechu a pohybu na čerstvom zimnom vzduchu,“ uviedol primátor mesta Ján Danko.
O prevádzku sa aj tentoraz stará Správa športových zariadení mesta Martin. „Klzisko bude pre verejnosť otvorené denne od 10.00 do 20.00 h, pričom v piatok a sobotu si budú môcť záujemcovia zakorčuľovať až do 22.00 h. K dispozícii je aj požičovňa korčúľ,“ priblížila prevádzku klziska Jenigár.
Doplnila, že údržba ľadovej plochy bude prebiehať jedenkrát denne, ráno pred otvorením. „Počas údržby prosíme všetkých návštevníkov o trpezlivosť, aby sme mohli udržať ľad čo najkvalitnejší,“ dodala martinská hovorkyňa.