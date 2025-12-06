Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 6. december 2025Meniny má Mikuláš
< sekcia Regióny

Klzisko na Divadelnom námestí v Martine privítalo prvých korčuliarov

.
Na snímke korčule. Foto: TASR - Daniel Stehlík

Umelá ľadová plocha pri budove Millenium láka korčuliarov počas zimy už šiesty rok.

Autor TASR
Martin 6. decembra (TASR) - Na Divadelnom námestí v Martine otvorili v sobotu predpoludním verejné klzisko. Ako informovala hovorkyňa mesta Zuzana Jenigár, jedna z obľúbených zimných atrakcií bude k dispozícii denne, až pokým to počasie dovolí.

Umelá ľadová plocha pri budove Millenium láka korčuliarov počas zimy už šiesty rok. „Veľmi ma teší, že sa z nášho klziska stala tradícia, ku ktorej sa ľudia radi vracajú. Verím, že aj tento rok prinesie veľa pekných chvíľ, smiechu a pohybu na čerstvom zimnom vzduchu,“ uviedol primátor mesta Ján Danko.

O prevádzku sa aj tentoraz stará Správa športových zariadení mesta Martin. „Klzisko bude pre verejnosť otvorené denne od 10.00 do 20.00 h, pričom v piatok a sobotu si budú môcť záujemcovia zakorčuľovať až do 22.00 h. K dispozícii je aj požičovňa korčúľ,“ priblížila prevádzku klziska Jenigár.

Doplnila, že údržba ľadovej plochy bude prebiehať jedenkrát denne, ráno pred otvorením. „Počas údržby prosíme všetkých návštevníkov o trpezlivosť, aby sme mohli udržať ľad čo najkvalitnejší,“ dodala martinská hovorkyňa.
.

Neprehliadnite

OBRAZOM: Pápež Lev XIV. prijal na audiencii prezidenta SR

Pápež Pellegrinimu povedal, že by chcel v dohľadnej dobe navštíviť SR

Zomrel český výtvarník Pištěk, ktorý získal Oscara

Tomáš: Po 20 rokoch odstraňujeme diskrimináciu rodičov pri dôchodkoch