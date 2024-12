Klzisko na košických vianočných trhoch otvoria už dopoludnia

Košice 12. decembra (TASR) - Klzisko so syntetickou ľadovou plochou, ktoré je súčasťou ponuky košických Župných vianočných trhov v Katovej bašte, bude od soboty (14. 12.) do 22. decembra otvorené už od 10.00 h. Počas pracovných dní sa na prednostné korčuľovanie do 15.00 h môžu hlásiť školské triedy. Informovala o tom hovorkyňa predsedu Košického samosprávneho kraja (KSK) Katarína Strojná.



Otvárací čas klziska mení kraj pre veľký záujem o korčuľovanie. Kapacita klziska je 30 korčuliarov.



Novinkou nasledujúcich dní bude špeciálna možnosť prednostného korčuľovania školákov. "Triedy, ktoré budú mať záujem využiť možnosť korčuľovania žiakov v čase od 10.00 do 15.00 h, svoj záujem nahlásia e-mailom na adresu korculovanie@vucke.sk Za dobrovoľný finančný príspevok pre Nadáciu Košického samosprávneho kraja sa môžu školy prihlásiť na korčuľovanie v hodinových intervaloch za základe obsadenosti," uviedla hovorkyňa.



Vyvrcholením krajských vianočných trhov bude karneval na ľade naplánovaný v posledný deň trhov v nedeľu 22. decembra od 15.00 h.