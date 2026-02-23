< sekcia Regióny
Klzisko na Námestí Republiky v Petržalke bude fungovať do 1. marca
Okrem samotnej ľadovej plochy nechýba ani požičovňa a brúsenie korčúľ, sektory na prezúvanie či stánok s občerstvením a toalety.
Autor TASR
Bratislava 23. februára (TASR) - Bezplatné klzisko na Námestí Republiky v bratislavskej Petržalke bude fungovať do 1. marca (vrátane). TASR o tom informovala hovorkyňa Petržalky Mária Halašková. Pre ďalšiu sezónu avizuje mestská časť viaceré vylepšenia.
„Od začiatku decembra 2025 navštívili ľadovú plochu tisíce ľudí nielen z Bratislavy. Pritom ani netušili, že pod korčuľami pracuje tá istá technológia, ktorá mení vodu na ľad aj pred viedenskou radnicou či chladí ľad na zimných olympijských hrách v Miláne,“ skonštatoval starosta Petržalky Ján Hrčka.
Okrem samotnej ľadovej plochy nechýba ani požičovňa a brúsenie korčúľ, sektory na prezúvanie či stánok s občerstvením a toalety. O kvalitu ľadovej plochy sa pravidelne stará rolbár. Prví korčuliari prichádzajú o 8.00 h, keď sa klzisko oficiálne otvára. Atmosféru dotvára večerné osvetlenie a reprodukovaná hudba do 21.30 h.
Aktuálne informácie o prevádzke, ako aj počte korčuliarov na ľadovej ploche je možné overiť si na webe petrzalkasportuje.sk. Pre tých, ktorí chcú korčuľovať alebo si zahrať hokej celoročne, bude naďalej k dispozícii kryté klzisko vo Veolia Aréne Draždiak.
„Od začiatku decembra 2025 navštívili ľadovú plochu tisíce ľudí nielen z Bratislavy. Pritom ani netušili, že pod korčuľami pracuje tá istá technológia, ktorá mení vodu na ľad aj pred viedenskou radnicou či chladí ľad na zimných olympijských hrách v Miláne,“ skonštatoval starosta Petržalky Ján Hrčka.
Okrem samotnej ľadovej plochy nechýba ani požičovňa a brúsenie korčúľ, sektory na prezúvanie či stánok s občerstvením a toalety. O kvalitu ľadovej plochy sa pravidelne stará rolbár. Prví korčuliari prichádzajú o 8.00 h, keď sa klzisko oficiálne otvára. Atmosféru dotvára večerné osvetlenie a reprodukovaná hudba do 21.30 h.
Aktuálne informácie o prevádzke, ako aj počte korčuliarov na ľadovej ploche je možné overiť si na webe petrzalkasportuje.sk. Pre tých, ktorí chcú korčuľovať alebo si zahrať hokej celoročne, bude naďalej k dispozícii kryté klzisko vo Veolia Aréne Draždiak.