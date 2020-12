Klzisko v košickom Mestskom parku nebude ani tento rok

Košice 19. decembra (TASR) – Klzisko v košickom Mestskom parku nebude ani počas tejto zimy. Kým vlani ho podľa magistrátu nemohli spustiť pre nedodanie chladiarenskej technológie, teraz tomu zabránila pandémia nového koronavírusu. Posun avizovaného termínu o ďalšiu sezónu spôsobilo aj rozšírenie projektu. Ako pre TASR uviedol hovorca mesta Vladimír Fabian, vybudovať chcú napokon multifunkčné ihrisko s celoročným využitím, kde by v zimných mesiacoch bola mobilná ľadová plocha.



Multifunkčná plocha by mala vyrásť na súčasnom asfaltovom ihrisku v uvedenom parku blízko kúpaliska Rumanova, tvoriť by ju mali aj viaceré smart prvky. Zároveň má byť súčasťou športovo-relaxačnej zóny v Mestskom parku, ktorá už v súčasnosti zahŕňa kúpalisko, detské ihrisko s preliezkami, workoutové ihrisko či jazierko.



"Cieľom je, aby tam počas celého roka mohol fungovať komunitný život a naplno sa využili všetky možnosti, ktoré táto lokalita ponúka na športové vyžitie alebo oddych pre obyvateľov a návštevníkov mesta," uviedol Fabian s tým, že by tam chceli vytvoriť podmienky pre širokú verejnosť na streetbal, basketbal, volejbal, minifutbal a ďalšie loptové hry.



Celková cena diela bude jasná až po dokončení projektovej dokumentácie, ktorá sa v súčasnosti pripravuje. "Orientačne je na celú túto celoročnú aktivitu plánovaných zhruba 400.000 eur," dodal.



Mesto vlani v programe Košických rozprávkových Vianoc 2019 verejnosť pozývalo na klzisko v Mestskom parku. Dostupné malo byť v druhej polovici decembra minulého roka, napokon sa ho nepodarilo sprevádzkovať. Podľa Fabiana výrobca chladiarenskej technológie prisľúbil jej dodávku ešte pred Vianocami, no termín neskôr posunul na koniec januára 2020.



„Z ekonomických dôvodov sa mestu Košice neoplatilo na tak krátky čas spustiť ľadovú plochu,“ spresnil s tým, že okrem zmeny projektu ju tento rok nespustili aj pre skôr avizovanú druhú vlnu koronakrízy a meniace sa pandemické opatrenia. "Veríme, že o rok sa zlepší situácia a Košičania ju budú môcť využívať," dodalo mesto. Jeho cieľom je vrátiť počas zimy do centra klzisko a vytvoriť tak atmosféru, ktorú mohli spoznať v iných mestách. K dispozícii by mala byť aj požičovňa korčúľ.