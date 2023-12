Klzisko v košickom Mestskom parku nebude túto sezónu v prevádzke

Košice 19. decembra (TASR) - Klzisko v Mestskom parku v Košiciach nebude počas tejto zimnej sezóny v prevádzke. Dôvodom je aktuálna finančná situácia a krízový režim mesta. Pre TASR to potvrdil magistrát. Fanúšikom korčuľovania a amatérskym hokejovým partiám odporúča, aby využili klzisko na Alejovej ulici.



Mesto ešte koncom novembra informovalo, že klzisko v Mestskom parku by malo byť v prevádzke od Mikuláša, pričom sa začali aj prípravy na jej vybudovanie. Vzhľadom na krízový režim sa mestský podnik Tepelné hospodárstvo (TEHO) a mesto Košice napokon dohodli, že ju neuvedú do prevádzky. Ako magistrát pre TASR uviedol, prevádzková strata TEHO súvisiaca s touto ľadovou plochou predstavovala od decembra 2022 do konca februára tohto roka sumu 49.000 eur.



Klzisko v Mestskom parku premiérovo otvorili v decembri 2021. Ide o multifunkčnú športovú plochu s celoročným využitím.



Mesto Košice pre nepriaznivú finančnú situáciu vstúpilo od 1. decembra do krízového režimu. Od nového roka bude v rozpočtovom provizóriu.