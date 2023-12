Klzisko v Mestskom parku v Košiciach napokon uvedú do prevádzky

Košice 23. decembra (TASR) - Klzisko v košickom Mestskom parku napokon bude verejnosti k dispozícii, zatiaľ počas najbližších zhruba troch týždňov. Do skúšobnej prevádzky ho uvedú na Štedrý deň (24. 12.) v čase od 9.00 do 13.00 h. Mesto Košice o tom informovalo na svojej webovej stránke. Zmenu svojho rozhodnutia zdôvodňuje zvýšeným záujmom o Majstrovstvá Česka a Slovenska v rybníkovom hokeji i požiadavkami športovej verejnosti.



"Fanúšikovia korčuľovania alebo amatérske hokejové tímy budú môcť klzisko naplno využívať od utorka (26. 12.) až do polovice januára medzi 9.00 a 20.00 h. V závislosti od záujmu a poveternostných podmienok sa potom prehodnotí aj prípadné ďalšie predĺženie prevádzky," uviedol magistrát. K dispozícii bude aj požičovňa korčúľ, ich brúsenie či bufet.



Od 12. do 14. januára bude táto ľadová plocha dejiskom uvedeného šampionátu, z ktorého sa šesť najlepších tímov kvalifikuje na majstrovstvá sveta v Kanade. Organizátori majstrovstiev Česka a Slovenska počítali maximálne s 24 tímami, no už v priebehu tohto týždňa ich bolo prihlásených 33.



Mesto v novembri informovalo, že klzisko bude v prevádzke od Mikuláša. Následne uviedlo, že pre aktuálnu finančnú situáciu a krízový režim mesta počas tejto zimnej sezóny nebude v prevádzke. "Tento týždeň sme po stretnutí s partnermi našli také riešenie, aby obľúbené klzisko v Mestskom parku mohlo byť v prevádzke aspoň počas zimných prázdnin bez toho, aby sa tým výraznejšie zaťažil náš rozpočet," povedal primátor Košíc Jaroslav Polaček.



Prevádzková strata mestského podniku Tepelné hospodárstvo (TEHO) súvisiaca s touto ľadovou plochou predstavovala od decembra 2022 do konca februára tohto roka sumu 49.000 eur. Ekonomický námestník riaditeľa TEHO Štefan Ferencz dodal, že na základe skúseností z predchádzajúcich dvoch rokov predpokladajú, že počas týchto zimných prázdnin by príjmy zo vstupného mohli pokryť prevádzkové náklady.



Rozpis prevádzkových hodín nájde verejnosť na webovej stránke TEHO.