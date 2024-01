Klzisko v Mestskom parku v Košiciach ukončilo sezónu

Košice 22. januára (TASR) - Klzisko v Mestskom parku v Košiciach v nedeľu (21. 1.) ukončilo sezónu. Pre TASR to potvrdil ekonomický námestník riaditeľa košického mestského podniku Tepelné hospodárstvo (TEHO) Štefan Ferencz. Denne túto ľadovú plochu navštívilo v priemere 214 ľudí.



"Ľadovú plochu postupne pripravíme na demontáž, tieto práce sú však závislé od podmienok počasia, a preto ich budeme realizovať s časovým odstupom," povedal.



Sezónu plánovali pôvodne spustiť vlani na Mikuláša. Mesto následne uviedlo, že pre jeho zlú finančnú situáciu a krízový režim nebude v prevádzke. Napokon ho do prevádzky uviedli 24. decembra 2023 s ohláseným trvaním do 14. januára 2024, čo predstavovalo najmä sviatočné a prázdninové obdobie.



"Vzhľadom na priaznivé poveternostné podmienky bola oproti plánu prevádzka predĺžená o jeden týždeň," dodal Ferencz s tým, že priemerná denná návštevnosť v prázdninovom období predstavovala 288 ľudí. V januári to bolo v priemere 116 návštevníkov denne. Pripomenul, že na klzisku sa uskutočnili aj Majstrovstvá Česka a Slovenska v rybníkovom hokeji.



Prevádzková strata TEHO súvisiaca s ľadovou plochou v Mestskom parku predstavovala od decembra 2022 do konca februára 2023 sumu 49.000 eur. Ferencz pred spustím tejto zimnej sezóny predpokladal, že počas zimných prázdnin by príjmy zo vstupného mohli pokryť prevádzkové náklady. "Čo sa týka hospodárenia, túto stránku budeme hodnotiť až po zaúčtovaní všetkých nákladových položiek," povedal v pondelok.