< sekcia Regióny
Klzisko v Prievidzi bude v prevádzke do 25. januára
Umožnilo to priaznivé počasie.
Autor TASR
Prievidza 16. januára (TASR) - Prevádzku klziska na Námestí slobody v Prievidzi samospráva predĺžila do 25. januára. Umožnilo jej to priaznivé počasie. Informovalo o tom mesto na svojej stránke na sociálnej sieti.
Mobilnú ľadovú plochu môžu využiť záujemcovia denne od 8.00 do 21.00 h, od 13.30 do 14.30 h zabezpečujú Technické služby mesta Prievidza úpravu ľadu. V prevádzke zostávajú aj stánky s občerstvením. Mesto predĺžilo aj otváracie hodiny verejných toaliet, ktoré môžu návštevníci využiť bezplatne od 8.00 do 21.00 h.
Klzisko bude 17. januára od 10.00 h i dejiskom karnevalu na ľade. „Po minuloročnom úspechu sa karneval na ľade vracia ešte pestrejší, veselší a plný zimnej atmosféry. Na ľade sa predstavia Lolo a Piškót so svojím programom Zimné dobrodružstvo na snehu - o smiechu, kamarátstve a malých zimných kúzlach,“ priblížila hovorkyňa mesta Michaela Beňadiková. Na deti podľa nej čakajú i súťaže.
Mobilnú ľadovú plochu môžu využiť záujemcovia denne od 8.00 do 21.00 h, od 13.30 do 14.30 h zabezpečujú Technické služby mesta Prievidza úpravu ľadu. V prevádzke zostávajú aj stánky s občerstvením. Mesto predĺžilo aj otváracie hodiny verejných toaliet, ktoré môžu návštevníci využiť bezplatne od 8.00 do 21.00 h.
Klzisko bude 17. januára od 10.00 h i dejiskom karnevalu na ľade. „Po minuloročnom úspechu sa karneval na ľade vracia ešte pestrejší, veselší a plný zimnej atmosféry. Na ľade sa predstavia Lolo a Piškót so svojím programom Zimné dobrodružstvo na snehu - o smiechu, kamarátstve a malých zimných kúzlach,“ priblížila hovorkyňa mesta Michaela Beňadiková. Na deti podľa nej čakajú i súťaže.