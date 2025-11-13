< sekcia Regióny
Klzisko v Revúcej je v zlom stave, zima sa začne bez korčuľovania
O obnove umelej ľadovej plochy v Revúcej sa hovorí už niekoľko rokov.
Autor TASR
Revúca 13. novembra (TASR) - Klzisko v Revúcej je v zlom technickom stave, ktorý neumožňuje jeho bezpečné využívanie. Zima v meste sa tak začne bez verejného korčuľovania. Samospráva má pripravený projekt obnovy umelej ľadovej plochy, v súčasnosti čaká na podpis zmluvy o dotáciu. Mesto o tom informovalo na sociálnej sieti.
„Žiaľ, stav klziska už neumožňuje jeho bezpečné využívanie. Po prehliadke a skúške technického zariadenia na overenie jeho bezpečnej prevádzky externou spoločnosťou sa zistilo, že časti betónovej dosky ľadovej plochy sú popraskané a prevádzka klziska sa neodporúča až do odstránenia nedostatku,“ priblížilo mesto. Radnica tiež dodala, že dlhodobo zastarané je i zázemie klziska a uprednostňuje preto komplexnejšiu rekonštrukciu pred dočasným riešením, ktoré by len oddialilo nevyhnutné opravy.
Revúcka samospráva má pripravený projekt rekonštrukcie umelej ľadovej plochy a tunajšej prevádzkovej budovy, na tento účel chce získať dotáciu vo výške viac ako 730.000 eur. Mesto už vysúťažilo aj dodávateľa, zmluvu o dielo so spoločnosťou FROST-service podpísali počas leta. „V súčasnosti prebieha súčinnosť mesta pred podpisom zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, čo je kľúčový krok k začatiu samotnej realizácie projektu,“ uviedla radnica.
O obnove umelej ľadovej plochy v Revúcej sa hovorí už niekoľko rokov. Mesto v roku 2019 získalo dotáciu 3,75 milióna eur na prestrešenie klziska a výstavbu novej športovej haly. Projekt bol pre viaceré problémy v roku 2022 zastavený a samospráva musela nevyčerpanú sumu vrátiť. Minulú zimu radnica klzisko opätovne sprevádzkovala, počas dvoch mesiacov ho navštívilo vyše 10.000 ľudí.
