Klzisko v Zámockom parku v Malackách je opäť v prevádzke

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Klzisko v Zámockom parku v aktuálnej sezóne funguje od 12. decembra.

Autor TASR
Malacky 16. januára (TASR) - Klzisko v malackom Zámockom parku je opäť v prevádzke. Mesto o tom informuje na sociálnej sieti.

Pre verejné korčuľovanie je klzisko v piatok otvorené od 14.00 h do 19.30 h, v sobotu a nedeľu (17. - 18. 1.) medzi 14.00 - 19.00 h.

