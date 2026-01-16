< sekcia Regióny
Klzisko v Zámockom parku v Malackách je opäť v prevádzke
Klzisko v Zámockom parku v aktuálnej sezóne funguje od 12. decembra.
Autor TASR
Malacky 16. januára (TASR) - Klzisko v malackom Zámockom parku je opäť v prevádzke. Mesto o tom informuje na sociálnej sieti.
Pre verejné korčuľovanie je klzisko v piatok otvorené od 14.00 h do 19.30 h, v sobotu a nedeľu (17. - 18. 1.) medzi 14.00 - 19.00 h.
