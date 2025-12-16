< sekcia Regióny
Klzisko vo Zvolene plánuje samospráva otvoriť 17. decembra
Autor TASR
Zvolen 16. decembra (TASR) - Mestské klzisko na Námestí SNP vo Zvolene plánuje samospráva otvoriť v stredu 17. decembra popoludní. TASR o tom v utorok informoval hovorca mesta Martin Svatuška s tým, že začiatok naplánovali na 16.00 h.
Dodal, že otvorenie spestrí vystúpenie krasokorčuliarskych nádejí zo Športového krasokorčuliarskeho klubu mesta Zvolen. „Po ňom si už bude môcť zakorčuľovať ktokoľvek, až do 19.00 h,“ objasnil. Od ďalších dní sa budú môcť záujemcovia korčuľovať v pravidelnom režime. Od pondelka do soboty od 7.30 do 18.00 h, v nedeľu od 7.30 do 20.00 h. Športové kolektívy si budú môcť ľadovú plochu prenajať od pondelka do soboty medzi 19.00 a 22.00 h, v nedeľu medzi 21.00 a 22.00 h.
Zvolenský primátor Vladimír Maňka pripomenul, že prevádzku mobilného klziska zabezpečujú aj vďaka pomoci sponzorov zo súkromného sektora. Pomáhajú aj hokejoví nadšenci, ktorí si ľadovú plochu prenajímajú na svoje zápasy. „Verím, že počas sezóny sa pridajú aj ďalší sponzori, ktorí výmenou za reklamu na mantineli pomôžu deťom aj širokej verejnosti k zmysluplnému tráveniu voľného času v zimnom období,“ uviedol.
Ľadová plocha na zvolenskom námestí je už tradíciou a má už viac ako 20 rokov. Viceprimátor Ľubomír Zdút-Šťastný doplnil, že firmy v súčasnosti podporili prevádzku klziska sumou vo výške takmer 20.000 eur. Vďaka tejto pomoci partnerov budú môcť ľudia korčuľovať bezplatne. Poznamenal, že prevádzka ľadovej plochy si každoročne vyžaduje výrazné finančné náklady. Minulý rok to bolo okolo 80.000 eur.
Klzisko pôvodne plánovala samospráva otvoriť pre verejnosť v piatok (12. 12.), nakoniec to však odložila. Dôvodom bolo nepriaznivé počasie, ktoré bránilo vytvoreniu dostatočnej hrúbky ľadu.
