K.Mésároš vystavuje v Bratislave „zmrazených“ rýchlokorčuliarov

Bratislava 11. augusta (TASR) - Frozen je názov výstavy maliarky Kristíny Mésároš, ktorú otvorili v stredu (10. 8.) v bratislavskom Pistoriho paláci. Prezentuje na nej sériu obrazov rýchlokorčuliarok a rýchlokorčuliarov "zmrazených" a zachytených v momente vrcholného výkonu.



"Je to však aj odkaz na disneyovku Frozen, ktorá má silnú hlavnú hrdinku," komentovala pre TASR názov výstavy jej kurátorka Miroslava Urbanová. Tvorba Kristíny Mésároš je podľa nej charakteristická a rozpoznateľná predovšetkým ľahkým, fluidným rukopisom. "A akousi 'nadpozemskou' atmosférou, ktorá do jej diel prináša niečo magické, mimo všednosti," poznamenala k dielam slovenskej maliarky, ktorá žije a tvorí v obci Scharndorf v Rakúsku.



Kristína Mésároš (1981) je absolventkou štúdia grafiky na Vysokej škole výtvarných umení (VŠVU) v Bratislave a finalistkou Maľby 2013. V najnovšej sérii sa venuje spracovaniu námetu rýchlokorčuliarov. "Východiskom sa jej síce stali fotografie zo starých časopisov, no nejde jej primárne o hru na strunách spomienkového retra," vysvetľuje Urbanová.



Dodáva, že korčuľujúci sa športovci, zamrznutí v okamihu stlačenia spúšte, zvečnení v nekvalitných reprodukciách, sú pre autorku "iba prvotným odpichnutím sa na ploche plátna". "Hlavne zdôrazňujú metaforické čítanie obrazov - v súvislosti s námetmi z výstavy napríklad čistú radosť z pohybu, ale aj perfekcionizmus, túžbu po potlesku, potrebu kolektívu, ktorý človeka motivuje," ozrejmila kurátorka. "Individuálny výkon povzbudený kolektívnym rítom je sprítomnený ako takmer nadprirodzený úkaz na Mésárošovej obraze Stolen Time (Ukradnutý čas) alebo v detaile na obraze Frozen (Zamrznutá). Tento dojem, okrem kompozície, umocňujú aj monochromaticky poňaté figúry," uzavrela.



Výstava potrvá do 20. septembra.