KMET Handlová bude uplatňovať 2 ceny tepla, reaguje na opatrenie vlády

Handlová 7. februára (TASR) - Handlovský dodávateľ tepla KMET Handlová bude v tomto roku uplatňovať dve ceny tepla. Nižšia suma sa v zmysle opatrenia vlády SR bude týkať obyvateľov bytových domov, viac zaplatia ostatní odberatelia. Pre domácnosti cena tepla medziročne vzrastie o 13,2 percenta. Informovala o tom hovorkyňa mesta Jana Paulínyová.



"Na rok 2022 mal KMET Handlová jednozložkovú cenu tepla na jednu megawatthodinu (MWh) vo výške 151,33 eura. Schválením rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) vychádza jednozložková cena na rok 2023 vo výške 184,66 eura," uviedol riaditeľ spoločnosti Jozef Tonhauser.



Prvý raz vo svojej histórii bude firma uplatňovať dve ceny tepla. Jednu pre obyvateľov bytových domov a druhú pre ostatných odberateľov. Obyvateľov bytových domov sa totiž týka nariadenie vlády SR o limitovanej cene tepla, ktorá môže narásť o maximálne 20 eur za MWh vrátane dane z pridanej hodnoty. "Týmto nariadením vlády vychádza jednozložková cena tepla vo výške 171,33 eura, čo pre obyvateľov nášho mesta znamená nárast o 13,2 percenta. Pri spotrebe približne sedem MWh na domácnosť bude ročný nárast o 140 eur, čo je mesačne 11,60 eura," vyčíslil riaditeľ firmy. Rozdiel medzi cenou schválenou ÚRSO a limitovanou maximálnou cenou pre odberateľov v bytových domoch podľa neho predstavuje sumu 311.250,82 eura.



Spoločnosť sa zapojila do výzvy Ministerstva hospodárstva (MH) SR zo začiatku januára tohto roka, rozhodnutie o schválení žiadosti dostala koncom januára. "Podľa manuálu z MH SR by táto dotácia mala byť spoločnosti vyplácaná priebežne počas celého roka. Pokryť by mala náklady pre bytovú schému pri odbere približne 22.000 MWh tepla," vysvetlil Tonhauser.



Ostatní odberatelia tepla z centrálneho zdroja v Handlovej zaplatia viac. Pre nich bude platiť cena schválená ÚRSO vo výške 184,66 eura. "Týka sa to nielen podnikateľských subjektov, ale aj zariadení v majetku či zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, teda základných škôl vrátane základnej umeleckej školy, predškolských zariadení, mestského úradu, domu kultúry. Ide o nárast na úrovni približne 22 percent," podotkla Paulínyová.



Dodávateľ tepla podľa nej aj napriek napätej situácii na trhu s energiami pracuje na minimalizovaní nákladov a rozvojových projektoch. "Patria k nim kogeneračné jednotky v troch blokových kotolniach a pripravovaný projekt centrálnej výroby tepla na báze drevnej štiepky," dodala.



KMET Handlová je v meste dominantným subjektom v energetike s licenciou na výrobu a rozvod tepla. Jeho minoritným akcionárom s desaťpercentným podielom je mesto Handlová. V baníckom meste dodáva teplo z centrálnych zdrojov od roku 2005.