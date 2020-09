Kmeť: Výzvy na podporu zelenej dopravy chceme čo najjednoduchšie

Vinné 26. septembra (TASR) – Výzvy na podporu zelenej dopravy pre budúce programové obdobie chce rezort dopravy nastaviť čo najjednoduchšie. Pre TASR to povedal štátny tajomník Ministerstva dopravy a výstavby SR Jaroslav Kmeť po piatkových (25. 9.) stretnutiach s predstaviteľmi samospráv na dolnom Zemplíne.



"Ak môžu Poliaci vypisovať pre daný projekt napríklad len štyri strany, u nás často žiadame 20 – 30 strán a často sa potvrdenia, ktoré majú (starostovia, pozn. TASR) podávať štátu, opakujú. Tento proces treba zrýchliť," uviedol. Poukázal pritom na skutočnosť, že takzvaná "zelená doprava", ktorej rozvoj bude Európska komisia v budúcom programovom období podporovať, sa týka tak železničnej, ako aj cyklodopravy, nie dopravy cestnej. "Možno dostaneme na obchvaty miest, možno na rekonštrukciu mostov, ale nie na výstavbu ciest," doplnil s tým, že rezort v súčasnosti hľadá "všeobecný model", akým spôsobom bude vedieť financovať rozvoj cestnej infraštruktúry. Inšpiráciu hľadá v okolitých štátoch, ktoré majú za rovnakým účelom zriadený fond. Zdrojom jeho príjmov je napríklad cestná daň, mýto či podiel dane z uhľovodíkových palív.



Práve cyklodoprava, konkrétne cyklotrasa okolo Zemplínskej šíravy, bola témou stretnutia štátneho tajomníka so starostami obcí Vinné, Klokočov a Kaluža, i predstaviteľmi mesta Michalovce. "Cyklotrasa okolo Šíravy je projekt, o ktorom sa hovorí 20 – 30 rokov. Teraz je ideálny čas pohnúť ho dopredu," vyjadril Kmeť názor rezortu. Ako v tejto súvislosti uviedol starosta obce Vinné Marián Makeľ, obce Kaluža a Klokočov už na projekt právoplatné územné rozhodnutia majú. "Obec Vinné a mesto Michalovce takýmto rozhodnutím nedisponujú, pretože je potrebné spracovať EIA, teda posudzovanie vplyvu na životné prostredie a na tieto dokumentácie zatiaľ peniaze nie sú," priblížil s tým, že "obrovským problémom" pri projekte cyklomagistrály je jeho majetkovo-právna stránka, a to pre rozdrobenosť pozemkov.