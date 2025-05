Chystajú ďalší ročník literárneho festivalu Rozčítajme Košice

Košice 21. mája (TASR) - Knižnica pre mládež mesta Košice (KMMK) pripravuje štvrtý ročník dvojdňového rodinného literárneho festivalu Rozčítajme Košice. Okrem čítania v základných školách (ZŠ) ponúkne aj program pre celé rodiny. Festival odštartuje v piatok (23. 5.). TASR o tom z knižnice informovala Viera Ristvejová. Cieľom projektu je propagácia dôležitosti čítania v každom veku.



„Čítanie neodmysliteľne patrí k vzdelávaniu a osobnostnému rastu. Od mladého veku pomáha rozvíjať a zlepšovať vyjadrovacie schopnosti, predstavivosť či tvorivosť a neskôr písomný prejav. Aj preto sa opakovane snažíme vracať práve do škôl, aby sme našimi aktivitami lákali deti ku knihám a do knižníc,“ uviedla riaditeľka KMMK Kamila Prextová s tým, že festival knižnice je najmä o popularizácii čítania v školách a rodinách s deťmi.



V piatok sa 16 tvorcov súčasnej detskej literatúry pokúsi rozčítať 15 ZŠ v rôznych častiach mesta. „Pozvali sme spisovateľov aj ilustrátorov, aby v školách s deťmi besedovali, rozprávali sa o knihách a čítaní. Stretnúť ich bude možné nielen v triedach, ale aj na chodbách, školských dvoroch či v telocvičniach. Cieľom je ukázať, že kniha je kamarát do pohody aj nepohody,“ dodala Prextová.



Festival vyvrcholí v sobotu (24. 5.) zábavným programom v areáli Kulturparku, ktorý je naplánovaný od 15.00 do 18.00 h. Jeho súčasťou budú tematické stanovištia aj sprievodné aktivity určené pre všetkých fanúšikov knižnice a terapie čítaním. Chýbať nebudú tvorivé dielne ani kvízy. Knižnica tiež avizuje zápis do knižnice na rok zdarma.