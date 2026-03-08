Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Kňazi a lektori absolvovali deň o vedení kurzov prípravy na manželstvo

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Hlavný celebrant slávnostnej svätej omše v Bazilike sv. Mikuláša, trnavský arcibiskup Ján Orosch, pripomenul význam svedectva kresťanských manželov.

Trnava 8. marca (TASR) - Viac ako 150 účastníkov z Nitrianskej a Trnavskej diecézy absolvovalo metodický deň pre kňazov a lektorov o novom spôsobe vedenia kurzov prípravy na manželstvo. Metodický deň sa uskutočnil na Arcibiskupskom úrade v Trnave, informovala Júlia Kubicová z tlačového oddelenia úradu.

Hlavný celebrant slávnostnej svätej omše v Bazilike sv. Mikuláša, trnavský arcibiskup Ján Orosch, pripomenul význam svedectva kresťanských manželov. Slávnostný kazateľ, nitriansky pomocný biskup Peter Beňo, vyzdvihol organizovanie stretnutia párov, ktoré sa v jednotlivých diecézach aktívne zapájajú do prípravy snúbencov. „Rodina a manželstvo sú stredobodom záujmu cirkvi, preto sú takéto podujatia potrebné. Umožňujú nám sprostredkovať mladým ľuďom moderným jazykom posolstvo o kráse a hodnote manželstva a rodiny,“ povedal.

Cieľom metodického dňa bolo spoločne objavovať a overovať novú metodiku kurzov prípravy na manželstvo, ktorá má slúžiť ako praktická príručka nového dokumentu Pastoračné usmernenie pre prípravu na manželstvo. Dokument schválila Konferencia biskupov Slovenska.
